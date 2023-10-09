https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901449435.html

В Киеве считают, что ЕС в первую очередь решит вопрос о вступлении Украины

В Киеве считают, что ЕС в первую очередь решит вопрос о вступлении Украины - РИА Новости, 09.10.2023

В Киеве считают, что ЕС в первую очередь решит вопрос о вступлении Украины

Переговоры по вступлению других стран в Евросоюз не начнутся, пока не будет решен вопрос относительно Украины, утверждает украинский вице-премьер по вопросам... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:28

2023-10-09T11:28

2023-10-09T11:28

в мире

украина

ольга стефанишина

евросоюз

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Переговоры по вступлению других стран в Евросоюз не начнутся, пока не будет решен вопрос относительно Украины, утверждает украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей, и напомнил, что ряд балканских стран ждут членства уже 20 лет. "На этом этапе могу утверждать, что каждое государство-член ЕС понимает: ни одно решение о начале переговоров о вступлении с другими странами-кандидатами не может быть принято без соответствующего решения по Украине", - сказала Стефанишина в интервью изданию "РБК-Украина". Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Украина хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца года. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.

https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901353709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ольга стефанишина, евросоюз