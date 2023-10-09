Мексика направит два самолета ВВС для эвакуации граждан из Израиля
Мексика направит два военных самолета для эвакуации граждан из Израиля
© AP Photo / Fatima ShbairРакетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Архивное фото
МЕХИКО, 9 окт - РИА Новости. Правительство Мексики на фоне военных действий палестинцев и израильтян направит в Израиль два военных самолета для эвакуации своих граждан - на настоящий момент около трехсот человек заявили о желании покинуть ближневосточную страну, сообщил президент страны Андрес Маунэль Лопес Обрадор.
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"Сегодня вылетает самолет, чтобы вывезти желающих. Мы работаем с послами в Палестине и Израиле. Записалось около 300 мексиканцев, желающих покинуть Израиль... один самолет вылетает утром, и другой - во второй половине дня", - заявил политик в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет в социальных сетях его администрация.
По словам мексиканского лидера, в зоне конфликта пропали без вести три гражданина Мексики, сейчас ведутся их поиски. Накануне глава МИД Алисия Барсена сообщала о двух мексиканцах, предположительно, попавших в плен к боевикам ХАМАС.
Комментируя обострение конфликта Израиля и Палестины, Лопес Обрадор заявил о срочной необходимости международной ассамблеи на площадке ООН, которая должна найти устойчивое решение этой проблемы, и выразил сочувствие обеим противостоящим сторонам.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.