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Мексика направит два самолета ВВС для эвакуации граждан из Израиля - РИА Новости, 09.10.2023
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18:29 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/evakuatsiya-1901581766.html
Мексика направит два самолета ВВС для эвакуации граждан из Израиля
Мексика направит два самолета ВВС для эвакуации граждан из Израиля - РИА Новости, 09.10.2023
Мексика направит два самолета ВВС для эвакуации граждан из Израиля
Правительство Мексики на фоне военных действий палестинцев и израильтян направит в Израиль два военных самолета для эвакуации своих граждан - на настоящий... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T18:29
2023-10-09T18:29
в мире
израиль
мексика
палестина
биньямин нетаньяху
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МЕХИКО, 9 окт - РИА Новости. Правительство Мексики на фоне военных действий палестинцев и израильтян направит в Израиль два военных самолета для эвакуации своих граждан - на настоящий момент около трехсот человек заявили о желании покинуть ближневосточную страну, сообщил президент страны Андрес Маунэль Лопес Обрадор. "Сегодня вылетает самолет, чтобы вывезти желающих. Мы работаем с послами в Палестине и Израиле. Записалось около 300 мексиканцев, желающих покинуть Израиль... один самолет вылетает утром, и другой - во второй половине дня", - заявил политик в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет в социальных сетях его администрация. По словам мексиканского лидера, в зоне конфликта пропали без вести три гражданина Мексики, сейчас ведутся их поиски. Накануне глава МИД Алисия Барсена сообщала о двух мексиканцах, предположительно, попавших в плен к боевикам ХАМАС. Комментируя обострение конфликта Израиля и Палестины, Лопес Обрадор заявил о срочной необходимости международной ассамблеи на площадке ООН, которая должна найти устойчивое решение этой проблемы, и выразил сочувствие обеим противостоящим сторонам. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
https://ria.ru/20231009/evakuatsiya-1901482911.html
https://ria.ru/20231009/izrail-1901412116.html
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в мире, израиль, мексика, палестина, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Мексика, Палестина, Биньямин Нетаньяху, ООН, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Мексика направит два самолета ВВС для эвакуации граждан из Израиля

Мексика направит два военных самолета для эвакуации граждан из Израиля

© AP Photo / Fatima ShbairРакетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Архивное фото
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МЕХИКО, 9 окт - РИА Новости. Правительство Мексики на фоне военных действий палестинцев и израильтян направит в Израиль два военных самолета для эвакуации своих граждан - на настоящий момент около трехсот человек заявили о желании покинуть ближневосточную страну, сообщил президент страны Андрес Маунэль Лопес Обрадор.
«
"Сегодня вылетает самолет, чтобы вывезти желающих. Мы работаем с послами в Палестине и Израиле. Записалось около 300 мексиканцев, желающих покинуть Израиль... один самолет вылетает утром, и другой - во второй половине дня", - заявил политик в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет в социальных сетях его администрация.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
МИД прорабатывает эвакуацию россиян с Ближнего Востока
Вчера, 12:57
По словам мексиканского лидера, в зоне конфликта пропали без вести три гражданина Мексики, сейчас ведутся их поиски. Накануне глава МИД Алисия Барсена сообщала о двух мексиканцах, предположительно, попавших в плен к боевикам ХАМАС.
Комментируя обострение конфликта Израиля и Палестины, Лопес Обрадор заявил о срочной необходимости международной ассамблеи на площадке ООН, которая должна найти устойчивое решение этой проблемы, и выразил сочувствие обеим противостоящим сторонам.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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Вчера, 09:25
 
В миреИзраильМексикаПалестинаБиньямин НетаньяхуООНХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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