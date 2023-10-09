https://ria.ru/20231009/evakuatsiya-1901581766.html

Мексика направит два самолета ВВС для эвакуации граждан из Израиля

Мексика направит два самолета ВВС для эвакуации граждан из Израиля - РИА Новости, 09.10.2023

Мексика направит два самолета ВВС для эвакуации граждан из Израиля

Правительство Мексики на фоне военных действий палестинцев и израильтян направит в Израиль два военных самолета для эвакуации своих граждан - на настоящий... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T18:29

2023-10-09T18:29

2023-10-09T18:29

в мире

израиль

мексика

палестина

биньямин нетаньяху

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901107458_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_19ca4370a6cd8c371aefc1cceb70452b.jpg

МЕХИКО, 9 окт - РИА Новости. Правительство Мексики на фоне военных действий палестинцев и израильтян направит в Израиль два военных самолета для эвакуации своих граждан - на настоящий момент около трехсот человек заявили о желании покинуть ближневосточную страну, сообщил президент страны Андрес Маунэль Лопес Обрадор. "Сегодня вылетает самолет, чтобы вывезти желающих. Мы работаем с послами в Палестине и Израиле. Записалось около 300 мексиканцев, желающих покинуть Израиль... один самолет вылетает утром, и другой - во второй половине дня", - заявил политик в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет в социальных сетях его администрация. По словам мексиканского лидера, в зоне конфликта пропали без вести три гражданина Мексики, сейчас ведутся их поиски. Накануне глава МИД Алисия Барсена сообщала о двух мексиканцах, предположительно, попавших в плен к боевикам ХАМАС. Комментируя обострение конфликта Израиля и Палестины, Лопес Обрадор заявил о срочной необходимости международной ассамблеи на площадке ООН, которая должна найти устойчивое решение этой проблемы, и выразил сочувствие обеим противостоящим сторонам. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

https://ria.ru/20231009/evakuatsiya-1901482911.html

https://ria.ru/20231009/izrail-1901412116.html

израиль

мексика

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, мексика, палестина, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году