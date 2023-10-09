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Россия будет готова вывезти желающих из Палестины и Израиля, заявил Лавров - РИА Новости, 09.10.2023
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13:57 09.10.2023 (обновлено: 14:03 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/evakuatsiya-1901503204.html
Россия будет готова вывезти желающих из Палестины и Израиля, заявил Лавров
Россия будет готова вывезти желающих из Палестины и Израиля, заявил Лавров - РИА Новости, 09.10.2023
Россия будет готова вывезти желающих из Палестины и Израиля, заявил Лавров
Россия будет готова эвакуировать из Палестины и Израиля тех, кто пожелает уехать, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T13:57
2023-10-09T14:03
в мире
россия
израиль
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия будет готова эвакуировать из Палестины и Израиля тех, кто пожелает уехать, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы, в том числе, устами президента (РФ, Владимира - ред.) Путина многократно подтверждали нашу заинтересованность в обеспечении безопасности и Палестины, и Израиля. В Израиле огромное количество наших соотечественников проживает, мы озабочены их судьбой в нынешней ситуации и предпринимаем все, чтобы выяснить, есть ли среди них люди, которые нуждаются в помощи. Будем готовы осуществить эвакуацию для тех, кто пожелает уехать в Россию", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ЛАГ.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/lavrov-1901502617.html
россия
израиль
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Варвара Скокшина
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в мире, россия, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия будет готова вывезти желающих из Палестины и Израиля, заявил Лавров

Лавров: Россия будет готова вывезти из Палестины и Израиля тех, кто захочет

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия израильских ударов в Газе
Последствия израильских ударов в Газе - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия израильских ударов в Газе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия будет готова эвакуировать из Палестины и Израиля тех, кто пожелает уехать, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы, в том числе, устами президента (РФ, Владимира - ред.) Путина многократно подтверждали нашу заинтересованность в обеспечении безопасности и Палестины, и Израиля. В Израиле огромное количество наших соотечественников проживает, мы озабочены их судьбой в нынешней ситуации и предпринимаем все, чтобы выяснить, есть ли среди них люди, которые нуждаются в помощи. Будем готовы осуществить эвакуацию для тех, кто пожелает уехать в Россию", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ЛАГ.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Лавров прокомментировал позицию Запада по конфликту Израиля и Палестины
Вчера, 13:57
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
 
В миреРоссияИзраильПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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