Аргентина готовит списки своих граждан в Израиле для эвакуации
Аргентина готовит списки граждан, находящихся в Израиле, для возможной эвакуации
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 окт – РИА Новости. Власти Аргентины готовят списки граждан, находящихся в Израиле, для их возможной эвакуации из страны на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщил МИД.
«
"Консульство Аргентины в Тель-Авиве работает над списком аргентинских граждан, которые находятся на территории Израиля, которым может понадобиться эвакуация", - говорится в сообщении.
МИД советует аргентинцам, у которых есть авиабилеты или которые могут их купить, как можно скорее покинуть Израиль.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.