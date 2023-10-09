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Аргентина готовит списки своих граждан в Израиле для эвакуации - РИА Новости, 09.10.2023
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02:33 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/evakuatsiya-1901382595.html
Аргентина готовит списки своих граждан в Израиле для эвакуации
Аргентина готовит списки своих граждан в Израиле для эвакуации - РИА Новости, 09.10.2023
Аргентина готовит списки своих граждан в Израиле для эвакуации
Власти Аргентины готовят списки граждан, находящихся в Израиле, для их возможной эвакуации из страны на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщил РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T02:33
2023-10-09T02:33
израиль
аргентина
россия
биньямин нетаньяху
михаил богданов
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 окт – РИА Новости. Власти Аргентины готовят списки граждан, находящихся в Израиле, для их возможной эвакуации из страны на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщил МИД. "Консульство Аргентины в Тель-Авиве работает над списком аргентинских граждан, которые находятся на территории Израиля, которым может понадобиться эвакуация", - говорится в сообщении. МИД советует аргентинцам, у которых есть авиабилеты или которые могут их купить, как можно скорее покинуть Израиль. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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израиль, аргентина, россия, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Аргентина, Россия, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Аргентина готовит списки своих граждан в Израиле для эвакуации

Аргентина готовит списки граждан, находящихся в Израиле, для возможной эвакуации

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 окт – РИА Новости. Власти Аргентины готовят списки граждан, находящихся в Израиле, для их возможной эвакуации из страны на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщил МИД.
«
"Консульство Аргентины в Тель-Авиве работает над списком аргентинских граждан, которые находятся на территории Израиля, которым может понадобиться эвакуация", - говорится в сообщении.
МИД советует аргентинцам, у которых есть авиабилеты или которые могут их купить, как можно скорее покинуть Израиль.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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ИзраильАргентинаРоссияБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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