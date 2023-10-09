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Венгрия эвакуирует из Израиля 215 граждан - РИА Новости, 09.10.2023
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02:01 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/evakuatsiya-1901381732.html
Венгрия эвакуирует из Израиля 215 граждан
Венгрия эвакуирует из Израиля 215 граждан - РИА Новости, 09.10.2023
Венгрия эвакуирует из Израиля 215 граждан
Венгрия эвакуирует 215 своих граждан из Израиля на двух самолетах венгерской армии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T02:01
2023-10-09T02:01
израиль
россия
венгрия
петер сийярто
биньямин нетаньяху
михаил богданов
в мире
хамас
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БУДАПЕШТ, 9 окт - РИА Новости. Венгрия эвакуирует 215 своих граждан из Израиля на двух самолетах венгерской армии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. &quot;В рамках совместной спасательной операции МИД и минобороны два самолета военно-воздушных сил Венгрии с 215 людьми на борту только что покинули воздушное пространство Израиля и сейчас в безопасном воздушном пространстве направляются в Венгрию&quot;, - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).Он также поблагодарил власти Израиля, Кипра, Греции, Турции, Болгарии и Румынии за быстрое оформление разрешений на пролет над их территорией. Ранее Сийярто сообщал, что с 400 венгерскими гражданами, которые находятся на территории Израиля, и 12 на территории Палестины венгерские дипломатические работники постоянно поддерживают связь. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2,3 тысячи. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20231009/amerikantsy-1901377949.html
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израиль, россия, венгрия, петер сийярто, биньямин нетаньяху, михаил богданов, в мире, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, В мире, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Венгрия эвакуирует из Израиля 215 граждан

Венгрия на двух военных самолетах эвакуирует из Израиля 215 своих граждан

© AP Photo / Tsafrir AbayovПоследствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль
Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 9 окт - РИА Новости. Венгрия эвакуирует 215 своих граждан из Израиля на двух самолетах венгерской армии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
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"В рамках совместной спасательной операции МИД и минобороны два самолета военно-воздушных сил Венгрии с 215 людьми на борту только что покинули воздушное пространство Израиля и сейчас в безопасном воздушном пространстве направляются в Венгрию", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).

Он также поблагодарил власти Израиля, Кипра, Греции, Турции, Болгарии и Румынии за быстрое оформление разрешений на пролет над их территорией.
Ранее Сийярто сообщал, что с 400 венгерскими гражданами, которые находятся на территории Израиля, и 12 на территории Палестины венгерские дипломатические работники постоянно поддерживают связь.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
При атаке ХАМАС на Израиль погибли по меньшей мере три американца
00:57
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2,3 тысячи. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Граница Израиля с Ливаном. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Израиль готовится к эвакуации жителей приграничных с Ливаном поселений
Вчера, 17:18
 
ИзраильРоссияВенгрияПетер СийяртоБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановВ миреХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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