https://ria.ru/20231009/erdogan-1901420284.html

СМИ: Эрдоган вмешается в урегулирование палестино-израильского обострения

СМИ: Эрдоган вмешается в урегулирование палестино-израильского обострения - РИА Новости, 09.10.2023

СМИ: Эрдоган вмешается в урегулирование палестино-израильского обострения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вмешается в урегулирование палестино-израильского обострения, Анкара не хочет терять посредническую позицию, пишет в... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T09:46

2023-10-09T09:46

2023-10-09T09:46

в мире

израиль

турция

реджеп тайип эрдоган

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вмешается в урегулирование палестино-израильского обострения, Анкара не хочет терять посредническую позицию, пишет в понедельник газета Hürriyet. "Вслед за "челночной дипломатией" Хакана Фидана (главы МИД Турции) ожидается вмешательство президента Эрдогана на уровне глав государств. Турция прилагает усилия для предотвращения углубления и распространения войны. Турция работает над приемлемой для сторон моделью достижения прекращения огня при содействии стран региона", - пишет издание. Издание отмечает, что "Турция - это страна, которая на данном этапе может разговаривать как с Израилем, так и с Палестиной". "Турция может вмешаться, когда потребуется прекращение огня. Этого могут потребовать как палестинская, так и израильская стороны. Турция не хочет терять эту позицию", - отмечает газета. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901393327.html

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, турция, реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году