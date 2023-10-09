СМИ: Эрдоган вмешается в урегулирование палестино-израильского обострения
Hürriyet: Эрдоган вмешается в урегулирование палестино-израильского обострения
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вмешается в урегулирование палестино-израильского обострения, Анкара не хочет терять посредническую позицию, пишет в понедельник газета Hürriyet.
"Вслед за "челночной дипломатией" Хакана Фидана (главы МИД Турции) ожидается вмешательство президента Эрдогана на уровне глав государств. Турция прилагает усилия для предотвращения углубления и распространения войны. Турция работает над приемлемой для сторон моделью достижения прекращения огня при содействии стран региона", - пишет издание.
Издание отмечает, что "Турция - это страна, которая на данном этапе может разговаривать как с Израилем, так и с Палестиной".
"Турция может вмешаться, когда потребуется прекращение огня. Этого могут потребовать как палестинская, так и израильская стороны. Турция не хочет терять эту позицию", - отмечает газета.
Инфографика
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post сообщила, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.