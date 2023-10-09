https://ria.ru/20231009/ekomonitoring-1901572181.html
Систему экомониторинга запустили в тестовом режиме в Нижегородской области
Систему экомониторинга запустили в тестовом режиме в Нижегородской области - РИА Новости, 09.10.2023
Систему экомониторинга запустили в тестовом режиме в Нижегородской области
Система экомониторинга начала работу в тестовом режиме в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T17:54
2023-10-09T17:54
2023-10-09T17:54
нижегородская область
нижегородская область
россия
нижний новгород
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Система экомониторинга начала работу в тестовом режиме в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Проект по созданию региональной системы мониторинга губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил в мае 2023 года в рамках заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" на площадке Невского международного экологического конгресса. "Систему, позволяющую отслеживать и реагировать на любые изменения состава атмосферного воздуха, а также следить за состоянием природных вод и почвы, формирует региональное министерство экологии и природных ресурсов на базе подведомственного бюджетного учреждения "Экология региона", - отмечается в сообщении. Как отметил губернатор Нижегородской области, в структуру системы экомониторинга входят территориальный информационно-аналитический центр, стационарная экологическая лаборатория, передвижные экологические лаборатории, стационарные и малогабаритные экологические посты. "Сейчас в систему мониторинга уже включено четыре стационарных экологических поста в густонаселенных муниципалитетах - это Нижний Новгород, Бор, Кстово, Богородск. До конца года предполагается установка еще четырех стационарных постов в Дзержинске, Балахне, Выксе и в микрорайоне Верхние Печеры областного центра. Также на территории региона устанавливается 50 малогабаритных автоматических станций. Это позволит замкнуть систему мониторинга окружающей среды и получить общее представление о состоянии атмосферного воздуха в регионе", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Оснащение стационарного поста позволяет осуществлять непрерывное автоматическое измерение метеорологических параметров атмосферного воздуха, регистрировать его загрязнение, определять массовые концентрации загрязняющих веществ. Эти сведения передаются в ситуационный центр, а также при необходимости в надзорные ведомства. Экомониторинг обеспечивает своевременный контроль, быстрое реагирование на негативные ситуации и планирование мероприятий для охраны окружающей среды. На следующем этапе планируется внедрение системы экомониторинга водных объектов: предполагается установка автоматических датчиков, оценивающих уровень загрязнения водоема химическими веществами и гидрологическую ситуацию.
https://ria.ru/20231006/premiya-1900958343.html
https://ria.ru/20230921/rets-1897888947.html
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нижегородская область, россия, нижний новгород, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Нижний Новгород, Глеб Никитин
Систему экомониторинга запустили в тестовом режиме в Нижегородской области
Систему экомониторинга запустили в тестовом режиме в Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Система экомониторинга начала работу в тестовом режиме в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Проект по созданию региональной системы мониторинга губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
представил в мае 2023 года в рамках заседания комиссии Госсовета РФ
по направлению "Экология и природные ресурсы" на площадке Невского международного экологического конгресса.
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"Систему, позволяющую отслеживать и реагировать на любые изменения состава атмосферного воздуха, а также следить за состоянием природных вод и почвы, формирует региональное министерство экологии и природных ресурсов на базе подведомственного бюджетного учреждения "Экология региона", - отмечается в сообщении.
Как отметил губернатор Нижегородской области, в структуру системы экомониторинга входят территориальный информационно-аналитический центр, стационарная экологическая лаборатория, передвижные экологические лаборатории, стационарные и малогабаритные экологические посты.
"Сейчас в систему мониторинга уже включено четыре стационарных экологических поста в густонаселенных муниципалитетах - это Нижний Новгород
, Бор
, Кстово
, Богородск
. До конца года предполагается установка еще четырех стационарных постов в Дзержинске, Балахне
, Выксе
и в микрорайоне Верхние Печеры областного центра. Также на территории региона устанавливается 50 малогабаритных автоматических станций. Это позволит замкнуть систему мониторинга окружающей среды и получить общее представление о состоянии атмосферного воздуха в регионе", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
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Оснащение стационарного поста позволяет осуществлять непрерывное автоматическое измерение метеорологических параметров атмосферного воздуха, регистрировать его загрязнение, определять массовые концентрации загрязняющих веществ. Эти сведения передаются в ситуационный центр, а также при необходимости в надзорные ведомства. Экомониторинг обеспечивает своевременный контроль, быстрое реагирование на негативные ситуации и планирование мероприятий для охраны окружающей среды.
На следующем этапе планируется внедрение системы экомониторинга водных объектов: предполагается установка автоматических датчиков, оценивающих уровень загрязнения водоема химическими веществами и гидрологическую ситуацию.
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