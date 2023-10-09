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К США попали нелегальные живые образцы Эболы, заявили в Минобороны России - РИА Новости, 09.10.2023
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12:24 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/ebola-1901469778.html
К США попали нелегальные живые образцы Эболы, заявили в Минобороны России
К США попали нелегальные живые образцы Эболы, заявили в Минобороны России - РИА Новости, 09.10.2023
К США попали нелегальные живые образцы Эболы, заявили в Минобороны России
У НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США есть живые образцы вируса Эбола, незаконно вывезенные из Африки, заявил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:24
2023-10-09T12:24
россия
сша
африка
игорь кириллов
министерство обороны сша
в мире
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. У НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США есть живые образцы вируса Эбола, незаконно вывезенные из Африки, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он напомнил, что ранее в Минобороны России сообщали о несанкционированном отборе проб сотрудниками компании "Метабиота" – ключевого подрядчика Пентагона – в ходе вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году. "Непрозрачные методы работы компании сразу же вызвали вопросы со стороны Всемирной организации здравоохранения. В результате незаконного вывоза проб живые образцы вируса Эбола оказались в Научно-исследовательском институте инфекционных болезней сухопутных войск США", - сообщил Кириллов.
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россия, сша, африка, игорь кириллов, министерство обороны сша, в мире
Россия, США, Африка, Игорь Кириллов, Министерство обороны США, В мире
К США попали нелегальные живые образцы Эболы, заявили в Минобороны России

Минобороны: у США есть живые образцы Эболы, незаконно вывезенные из Африки

© NIAIDВирус Эбола на человеческой клетке
Вирус Эбола на человеческой клетке
© NIAID
Вирус Эбола на человеческой клетке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. У НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США есть живые образцы вируса Эбола, незаконно вывезенные из Африки, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он напомнил, что ранее в Минобороны России сообщали о несанкционированном отборе проб сотрудниками компании "Метабиота" – ключевого подрядчика Пентагона – в ходе вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году.
"Непрозрачные методы работы компании сразу же вызвали вопросы со стороны Всемирной организации здравоохранения. В результате незаконного вывоза проб живые образцы вируса Эбола оказались в Научно-исследовательском институте инфекционных болезней сухопутных войск США", - сообщил Кириллов.
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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РоссияСШААфрикаИгорь КирилловМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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