https://ria.ru/20231009/ebola-1901469778.html

К США попали нелегальные живые образцы Эболы, заявили в Минобороны России

К США попали нелегальные живые образцы Эболы, заявили в Минобороны России - РИА Новости, 09.10.2023

К США попали нелегальные живые образцы Эболы, заявили в Минобороны России

У НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США есть живые образцы вируса Эбола, незаконно вывезенные из Африки, заявил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T12:24

2023-10-09T12:24

2023-10-09T12:24

россия

сша

африка

игорь кириллов

министерство обороны сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151897/82/1518978297_0:173:1021:747_1920x0_80_0_0_041a88f4bf16aeda62af797a15ed1913.jpg

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. У НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США есть живые образцы вируса Эбола, незаконно вывезенные из Африки, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он напомнил, что ранее в Минобороны России сообщали о несанкционированном отборе проб сотрудниками компании "Метабиота" – ключевого подрядчика Пентагона – в ходе вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году. "Непрозрачные методы работы компании сразу же вызвали вопросы со стороны Всемирной организации здравоохранения. В результате незаконного вывоза проб живые образцы вируса Эбола оказались в Научно-исследовательском институте инфекционных болезней сухопутных войск США", - сообщил Кириллов.

https://ria.ru/20230624/ebola-1880122316.html

россия

сша

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, африка, игорь кириллов, министерство обороны сша, в мире