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В Ярославской области опережающими темпами отремонтируют 130 км дорог - РИА Новости, 09.10.2023
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Ярославская область
 
21:17 09.10.2023 (обновлено: 21:19 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/dorogi-1901618821.html
В Ярославской области опережающими темпами отремонтируют 130 км дорог
В Ярославской области опережающими темпами отремонтируют 130 км дорог - РИА Новости, 09.10.2023
В Ярославской области опережающими темпами отремонтируют 130 км дорог
В Ярославской области в настоящее время идет ремонт более 130 километров трасс и дорог за счет лимитов 2024 года, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T21:17
2023-10-09T21:19
ярославская область
общество
ярославская область
ярославль
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 окт – РИА Новости. В Ярославской области в настоящее время идет ремонт более 130 километров трасс и дорог за счет лимитов 2024 года, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Предварительные итоги дорожных работ подвели в ходе оперативного совещания в правительстве региона. "Почти все основные объекты из планового перечня на 2023 год сданы в срок и даже раньше срока. Большой объем дорожных работ выполнен не только по региональным, но и по дорогам местного значения. Всего по итогам года планируем привести в порядок около 700 километров областных и муниципальных трасс", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. По данным губернатора, подрядчики трудятся на 45 объектах каждый день, чтобы сделать улично-дорожную сеть региона комфортнее и безопаснее для всех. Михаил Евраев подчеркнул, что в настоящее время идет ремонт более 130 километров областных трасс и дорог Ярославля за счет лимитов 2024 года. Одновременно правительство области продолжает формировать план ремонта муниципальных объектов на 2024 год. На эти цели, по словам главы региона, будут выделены серьезные дополнительные средства. "Необходимо составить список приоритетных для каждого района и городского округа дорог. В их числе будут те, которыми пользуется большое число жителей, а также трассы к точкам экономической активности – предприятиям, гостиницам, туристическим объектам, санаториям, домам отдыха", - отметил губернатор. Глава региона на совещании акцентировал, что прежде чем ремонтировать дороги, необходимо решить вопрос с установкой пунктов весогабаритного контроля. По словам Евраева, в планах областного правительства развернуть на территории региона 25 пунктов, что позволит защитить дороги от движения большегрузов с перевесом.
https://ria.ru/20230922/tekhnika-1898123162.html
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общество, ярославская область, ярославль, михаил евраев
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев

В Ярославской области опережающими темпами отремонтируют 130 км дорог

© РИА Новости / Максим БлиновДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожные знаки. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 окт – РИА Новости. В Ярославской области в настоящее время идет ремонт более 130 километров трасс и дорог за счет лимитов 2024 года, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Предварительные итоги дорожных работ подвели в ходе оперативного совещания в правительстве региона.
«
"Почти все основные объекты из планового перечня на 2023 год сданы в срок и даже раньше срока. Большой объем дорожных работ выполнен не только по региональным, но и по дорогам местного значения. Всего по итогам года планируем привести в порядок около 700 километров областных и муниципальных трасс", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
По данным губернатора, подрядчики трудятся на 45 объектах каждый день, чтобы сделать улично-дорожную сеть региона комфортнее и безопаснее для всех.
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Михаил Евраев подчеркнул, что в настоящее время идет ремонт более 130 километров областных трасс и дорог Ярославля за счет лимитов 2024 года. Одновременно правительство области продолжает формировать план ремонта муниципальных объектов на 2024 год. На эти цели, по словам главы региона, будут выделены серьезные дополнительные средства.
«
"Необходимо составить список приоритетных для каждого района и городского округа дорог. В их числе будут те, которыми пользуется большое число жителей, а также трассы к точкам экономической активности – предприятиям, гостиницам, туристическим объектам, санаториям, домам отдыха", - отметил губернатор.
Глава региона на совещании акцентировал, что прежде чем ремонтировать дороги, необходимо решить вопрос с установкой пунктов весогабаритного контроля. По словам Евраева, в планах областного правительства развернуть на территории региона 25 пунктов, что позволит защитить дороги от движения большегрузов с перевесом.
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Ярославская областьОбществоЯрославская областьЯрославльМихаил Евраев
 
 
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