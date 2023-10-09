https://ria.ru/20231009/dollar-1901571417.html

Доллар на Московской бирже упал ниже ста рублей

Доллар на Московской бирже упал ниже ста рублей - РИА Новости, 09.10.2023

Доллар на Московской бирже упал ниже ста рублей

Курс доллара опустился ниже 100 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T17:50

2023-10-09T17:50

2023-10-09T18:30

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

китай

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Курс доллара опустился ниже 100 рублей, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 17:50 мск подешевела на 43 копейки, до 99,98 рубля. При этом ранее сегодня доллар впервые с марта 2022 года превысил показатель в 102 рубля.В свою очередь, курс евро снизился на 38 копеек — до 105,39 рубля. Ранее сегодня он достигал отметки в 108,03 рубля — максимума с 15 августа.Юань подешевел на четыре копейки — до 13,67 рубля.ПрогнозыНа фоне возобновления операций с юанем после недельных выходных в Китае волатильность на валютном рынке может временно усилиться, заявил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". При этом в целом у рубля остается потенциал к коррекционному укреплению, в том числе на фоне возможных вербальных интервенций, подчеркнул он.В краткосрочной перспективе курс будет находиться в диапазоне 98-102 рубля за доллар, оценивает Антон Пустовойтов из УК "Первая".

https://ria.ru/20231001/yuan-1899703192.html

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экономика, московская биржа, китай