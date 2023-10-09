Рейтинг@Mail.ru
Доллар на Московской бирже упал ниже ста рублей - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
17:50 09.10.2023 (обновлено: 18:30 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/dollar-1901571417.html
Доллар на Московской бирже упал ниже ста рублей
Доллар на Московской бирже упал ниже ста рублей - РИА Новости, 09.10.2023
Доллар на Московской бирже упал ниже ста рублей
Курс доллара опустился ниже 100 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T17:50
2023-10-09T18:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786872642_0:309:3053:2026_1920x0_80_0_0_836533a5b1dcc4b71ea7990974d16ea2.jpg
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Курс доллара опустился ниже 100 рублей, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 17:50 мск подешевела на 43 копейки, до 99,98 рубля. При этом ранее сегодня доллар впервые с марта 2022 года превысил показатель в 102 рубля.В свою очередь, курс евро снизился на 38 копеек — до 105,39 рубля. Ранее сегодня он достигал отметки в 108,03 рубля — максимума с 15 августа.Юань подешевел на четыре копейки — до 13,67 рубля.ПрогнозыНа фоне возобновления операций с юанем после недельных выходных в Китае волатильность на валютном рынке может временно усилиться, заявил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". При этом в целом у рубля остается потенциал к коррекционному укреплению, в том числе на фоне возможных вербальных интервенций, подчеркнул он.В краткосрочной перспективе курс будет находиться в диапазоне 98-102 рубля за доллар, оценивает Антон Пустовойтов из УК "Первая".
https://ria.ru/20231001/yuan-1899703192.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786872642_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_1e80d7facf74599f5a09d3d9f18c2db3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа, китай
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Китай
Доллар на Московской бирже упал ниже ста рублей

Доллар на Мосбирже упал ниже 100 рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнаки доллара на табло курса валют
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знаки доллара на табло курса валют. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Курс доллара опустился ниже 100 рублей, следует из данных Московской биржи.
Американская валюта расчетами "завтра" на 17:50 мск подешевела на 43 копейки, до 99,98 рубля. При этом ранее сегодня доллар впервые с марта 2022 года превысил показатель в 102 рубля.
В свою очередь, курс евро снизился на 38 копеек — до 105,39 рубля. Ранее сегодня он достигал отметки в 108,03 рубля — максимума с 15 августа.
Юань подешевел на четыре копейки — до 13,67 рубля.

Прогнозы

На фоне возобновления операций с юанем после недельных выходных в Китае волатильность на валютном рынке может временно усилиться, заявил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". При этом в целом у рубля остается потенциал к коррекционному укреплению, в том числе на фоне возможных вербальных интервенций, подчеркнул он.
В краткосрочной перспективе курс будет находиться в диапазоне 98-102 рубля за доллар, оценивает Антон Пустовойтов из УК "Первая".
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Опрос показал, сколько россиян считают юань заменой доллару и евро
1 октября, 07:34
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала