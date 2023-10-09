https://ria.ru/20231009/dollar-1901571417.html
Доллар на Московской бирже упал ниже ста рублей
Доллар на Московской бирже упал ниже ста рублей - РИА Новости, 09.10.2023
Доллар на Московской бирже упал ниже ста рублей
Курс доллара опустился ниже 100 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T17:50
2023-10-09T17:50
2023-10-09T18:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Курс доллара опустился ниже 100 рублей, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 17:50 мск подешевела на 43 копейки, до 99,98 рубля. При этом ранее сегодня доллар впервые с марта 2022 года превысил показатель в 102 рубля.В свою очередь, курс евро снизился на 38 копеек — до 105,39 рубля. Ранее сегодня он достигал отметки в 108,03 рубля — максимума с 15 августа.Юань подешевел на четыре копейки — до 13,67 рубля.ПрогнозыНа фоне возобновления операций с юанем после недельных выходных в Китае волатильность на валютном рынке может временно усилиться, заявил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". При этом в целом у рубля остается потенциал к коррекционному укреплению, в том числе на фоне возможных вербальных интервенций, подчеркнул он.В краткосрочной перспективе курс будет находиться в диапазоне 98-102 рубля за доллар, оценивает Антон Пустовойтов из УК "Первая".
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экономика, московская биржа, китай
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Китай
Доллар на Московской бирже упал ниже ста рублей
Доллар на Мосбирже упал ниже 100 рублей
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Курс доллара опустился ниже 100 рублей, следует из данных
Московской биржи.
Американская валюта расчетами "завтра" на 17:50 мск подешевела на 43 копейки, до 99,98 рубля. При этом ранее сегодня доллар впервые с марта 2022 года превысил показатель в 102 рубля.
В свою очередь, курс евро снизился на 38 копеек — до 105,39 рубля. Ранее сегодня он достигал отметки в 108,03 рубля — максимума с 15 августа.
Юань подешевел на четыре копейки — до 13,67 рубля.
На фоне возобновления операций с юанем после недельных выходных в Китае
волатильность на валютном рынке может временно усилиться, заявил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". При этом в целом у рубля остается потенциал к коррекционному укреплению, в том числе на фоне возможных вербальных интервенций, подчеркнул он.
В краткосрочной перспективе курс будет находиться в диапазоне 98-102 рубля за доллар, оценивает Антон Пустовойтов из УК "Первая".
Опрос показал, сколько россиян считают юань заменой доллару и евро