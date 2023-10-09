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Пентагон хочет создать закрытую библиотеку по биологической защите - РИА Новости, 09.10.2023
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11:33 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/biozaschita-1901451454.html
Пентагон хочет создать закрытую библиотеку по биологической защите
Пентагон хочет создать закрытую библиотеку по биологической защите - РИА Новости, 09.10.2023
Пентагон хочет создать закрытую библиотеку по биологической защите
Пентагон предложил создать библиотеку закрытых публикаций по химической и биологической защите, в частности, о повышении летальности оспы, заявил начальник... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:33
2023-10-09T11:33
сша
вашингтон (штат)
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министерство обороны сша
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пентагон предложил создать библиотеку закрытых публикаций по химической и биологической защите, в частности, о повышении летальности оспы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Мы неоднократно подчеркивали вовлеченность силовых ведомств США, таких как ФБР и ЦРУ, в исследования двойного назначения, а также стремление Вашингтона скрыть результаты этих работ. Обратите внимание на документ о создании библиотеки закрытых публикаций по химической и биологической защите, подготовленный сотрудником управления по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА) Морганом Миньярдом", - сказал он на брифинге. По данным Кириллова, представитель Пентагона предлагает создать редакционный комитет, который будет "подчищать" для публикации научные труды, представляющие интерес для американского разведывательного сообщества, а также засекречивать работы "двойного назначения", которые "…могут нанести непоправимый урон национальной безопасности…" и аккумулировать их в отдельном хранилище с ограниченным доступом. В качестве примеров исследований, которые будут заноситься в базу данных, приведены эксперименты по повышению летальности вируса оспы мышей и определение генетической последовательности, кодирующей новый тип токсина ботулизма.
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сша, вашингтон (штат), игорь кириллов, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, фбр, в мире
США, Вашингтон (штат), Игорь Кириллов, Министерство обороны США, Вооруженные силы РФ, ФБР, В мире
Пентагон хочет создать закрытую библиотеку по биологической защите

Пентагон хочет создать закрытую библиотеку по химической и биологической защите

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пентагон предложил создать библиотеку закрытых публикаций по химической и биологической защите, в частности, о повышении летальности оспы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Мы неоднократно подчеркивали вовлеченность силовых ведомств США, таких как ФБР и ЦРУ, в исследования двойного назначения, а также стремление Вашингтона скрыть результаты этих работ. Обратите внимание на документ о создании библиотеки закрытых публикаций по химической и биологической защите, подготовленный сотрудником управления по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА) Морганом Миньярдом", - сказал он на брифинге.
По данным Кириллова, представитель Пентагона предлагает создать редакционный комитет, который будет "подчищать" для публикации научные труды, представляющие интерес для американского разведывательного сообщества, а также засекречивать работы "двойного назначения", которые "…могут нанести непоправимый урон национальной безопасности…" и аккумулировать их в отдельном хранилище с ограниченным доступом.
В качестве примеров исследований, которые будут заноситься в базу данных, приведены эксперименты по повышению летальности вируса оспы мышей и определение генетической последовательности, кодирующей новый тип токсина ботулизма.
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