https://ria.ru/20231009/biozaschita-1901451454.html

Пентагон хочет создать закрытую библиотеку по биологической защите

Пентагон хочет создать закрытую библиотеку по биологической защите - РИА Новости, 09.10.2023

Пентагон хочет создать закрытую библиотеку по биологической защите

Пентагон предложил создать библиотеку закрытых публикаций по химической и биологической защите, в частности, о повышении летальности оспы, заявил начальник... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:33

2023-10-09T11:33

2023-10-09T11:33

сша

вашингтон (штат)

игорь кириллов

министерство обороны сша

вооруженные силы рф

фбр

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пентагон предложил создать библиотеку закрытых публикаций по химической и биологической защите, в частности, о повышении летальности оспы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Мы неоднократно подчеркивали вовлеченность силовых ведомств США, таких как ФБР и ЦРУ, в исследования двойного назначения, а также стремление Вашингтона скрыть результаты этих работ. Обратите внимание на документ о создании библиотеки закрытых публикаций по химической и биологической защите, подготовленный сотрудником управления по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА) Морганом Миньярдом", - сказал он на брифинге. По данным Кириллова, представитель Пентагона предлагает создать редакционный комитет, который будет "подчищать" для публикации научные труды, представляющие интерес для американского разведывательного сообщества, а также засекречивать работы "двойного назначения", которые "…могут нанести непоправимый урон национальной безопасности…" и аккумулировать их в отдельном хранилище с ограниченным доступом. В качестве примеров исследований, которые будут заноситься в базу данных, приведены эксперименты по повышению летальности вируса оспы мышей и определение генетической последовательности, кодирующей новый тип токсина ботулизма.

https://ria.ru/20230831/ugrozy-1893498124.html

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, вашингтон (штат), игорь кириллов, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, фбр, в мире