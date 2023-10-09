https://ria.ru/20231009/biooruzhie-1901454497.html
США начали расследование после статей о биопрограммах, заявили в Минобороны
США начали расследование после статей о биопрограммах, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.10.2023
США начали расследование после статей о биопрограммах, заявили в Минобороны
Администрация США инициировала расследование в калифорнийской лаборатории после опубликования Россией данных о незаконных биоэкспериментах, сообщил начальник... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:44
2023-10-09T11:44
2023-10-09T11:44
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игорь кириллов
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Администрация США инициировала расследование в калифорнийской лаборатории после опубликования Россией данных о незаконных биоэкспериментах, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Хотелось бы отметить, что после опубликования Российской Федерацией данных о незаконных биологических экспериментах в калифорнийской лаборатории американской администрацией была инициирована процедура расследования", - сказал Кириллов на брифинге. Он уточнил, что речь идёт о подпольной биолаборатории в городе Ридли в Калифорнии, о деятельности которой начальник войск РХБЗ рассказал ранее в одном из своих брифингов. По его словам, три комитета конгресса США занялись изучением деятельности компании "Престиж Биотех", которая арендовала помещения, где проводились запрещенные федеральным законодательством исследования. "Местная администрация попыталась возложить ответственность за организацию деятельности биолаборатории на Китай, однако никаких убедительных доказательств этому представлено не было", - подчеркнул Кириллов.
https://ria.ru/20231009/minoborony-1901453969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, калифорния, игорь кириллов, войска рхбз
В мире, США, Россия, Калифорния, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ
США начали расследование после статей о биопрограммах, заявили в Минобороны
Минобороны: США начали расследование после российских публикаций о биопрограммах
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Администрация США инициировала расследование в калифорнийской лаборатории после опубликования Россией данных о незаконных биоэкспериментах, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Хотелось бы отметить, что после опубликования Российской Федерацией данных о незаконных биологических экспериментах в калифорнийской лаборатории американской администрацией была инициирована процедура расследования", - сказал Кириллов на брифинге.
Статьи о биопрограммах США получили резонанс в СМИ, заявили в Минобороны
Он уточнил, что речь идёт о подпольной биолаборатории в городе Ридли в Калифорнии
, о деятельности которой начальник войск РХБЗ
рассказал ранее в одном из своих брифингов.
По его словам, три комитета конгресса США занялись изучением деятельности компании "Престиж Биотех", которая арендовала помещения, где проводились запрещенные федеральным законодательством исследования.
"Местная администрация попыталась возложить ответственность за организацию деятельности биолаборатории на Китай
, однако никаких убедительных доказательств этому представлено не было", - подчеркнул Кириллов.
Вопросов к биопрограммам США стало больше, заявили в Минобороны России