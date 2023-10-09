Рейтинг@Mail.ru
США начали расследование после статей о биопрограммах, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/biooruzhie-1901454497.html
США начали расследование после статей о биопрограммах, заявили в Минобороны
США начали расследование после статей о биопрограммах, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.10.2023
США начали расследование после статей о биопрограммах, заявили в Минобороны
Администрация США инициировала расследование в калифорнийской лаборатории после опубликования Россией данных о незаконных биоэкспериментах, сообщил начальник... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:44
2023-10-09T11:44
в мире
сша
россия
калифорния
игорь кириллов
войска рхбз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858327726_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_73cae731891fc8f3db4ddc120ab7f000.jpg
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Администрация США инициировала расследование в калифорнийской лаборатории после опубликования Россией данных о незаконных биоэкспериментах, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Хотелось бы отметить, что после опубликования Российской Федерацией данных о незаконных биологических экспериментах в калифорнийской лаборатории американской администрацией была инициирована процедура расследования", - сказал Кириллов на брифинге. Он уточнил, что речь идёт о подпольной биолаборатории в городе Ридли в Калифорнии, о деятельности которой начальник войск РХБЗ рассказал ранее в одном из своих брифингов. По его словам, три комитета конгресса США занялись изучением деятельности компании "Престиж Биотех", которая арендовала помещения, где проводились запрещенные федеральным законодательством исследования. "Местная администрация попыталась возложить ответственность за организацию деятельности биолаборатории на Китай, однако никаких убедительных доказательств этому представлено не было", - подчеркнул Кириллов.
https://ria.ru/20231009/minoborony-1901453969.html
https://ria.ru/20231009/ssha-1901453518.html
сша
россия
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858327726_0:0:1912:1433_1920x0_80_0_0_f165a6f425f0ca00aea23128aee04739.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, калифорния, игорь кириллов, войска рхбз
В мире, США, Россия, Калифорния, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ
США начали расследование после статей о биопрограммах, заявили в Минобороны

Минобороны: США начали расследование после российских публикаций о биопрограммах

© AP Photo / Murad SezerАмериканский биолог тестирует образцы ДНК на одном из военных объектов США под Багдадом
Американский биолог тестирует образцы ДНК на одном из военных объектов США под Багдадом - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Murad Sezer
Американский биолог тестирует образцы ДНК на одном из военных объектов США под Багдадом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Администрация США инициировала расследование в калифорнийской лаборатории после опубликования Россией данных о незаконных биоэкспериментах, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Хотелось бы отметить, что после опубликования Российской Федерацией данных о незаконных биологических экспериментах в калифорнийской лаборатории американской администрацией была инициирована процедура расследования", - сказал Кириллов на брифинге.
Сотрудница лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Статьи о биопрограммах США получили резонанс в СМИ, заявили в Минобороны
Вчера, 11:42
Он уточнил, что речь идёт о подпольной биолаборатории в городе Ридли в Калифорнии, о деятельности которой начальник войск РХБЗ рассказал ранее в одном из своих брифингов.
По его словам, три комитета конгресса США занялись изучением деятельности компании "Престиж Биотех", которая арендовала помещения, где проводились запрещенные федеральным законодательством исследования.
"Местная администрация попыталась возложить ответственность за организацию деятельности биолаборатории на Китай, однако никаких убедительных доказательств этому представлено не было", - подчеркнул Кириллов.
Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Вопросов к биопрограммам США стало больше, заявили в Минобороны России
Вчера, 11:40
 
В миреСШАРоссияКалифорнияИгорь КирилловВойска РХБЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала