https://ria.ru/20231009/biooruzhie-1901454497.html

США начали расследование после статей о биопрограммах, заявили в Минобороны

США начали расследование после статей о биопрограммах, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.10.2023

США начали расследование после статей о биопрограммах, заявили в Минобороны

Администрация США инициировала расследование в калифорнийской лаборатории после опубликования Россией данных о незаконных биоэкспериментах, сообщил начальник... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:44

2023-10-09T11:44

2023-10-09T11:44

в мире

сша

россия

калифорния

игорь кириллов

войска рхбз

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Администрация США инициировала расследование в калифорнийской лаборатории после опубликования Россией данных о незаконных биоэкспериментах, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Хотелось бы отметить, что после опубликования Российской Федерацией данных о незаконных биологических экспериментах в калифорнийской лаборатории американской администрацией была инициирована процедура расследования", - сказал Кириллов на брифинге. Он уточнил, что речь идёт о подпольной биолаборатории в городе Ридли в Калифорнии, о деятельности которой начальник войск РХБЗ рассказал ранее в одном из своих брифингов. По его словам, три комитета конгресса США занялись изучением деятельности компании "Престиж Биотех", которая арендовала помещения, где проводились запрещенные федеральным законодательством исследования. "Местная администрация попыталась возложить ответственность за организацию деятельности биолаборатории на Китай, однако никаких убедительных доказательств этому представлено не было", - подчеркнул Кириллов.

https://ria.ru/20231009/minoborony-1901453969.html

https://ria.ru/20231009/ssha-1901453518.html

сша

россия

калифорния

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, калифорния, игорь кириллов, войска рхбз