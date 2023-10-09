https://ria.ru/20231009/bioissledovaniya-1901469912.html
Минобороны: США перевели незаконные биоисследования в Африку из-за России
Минобороны: США перевели незаконные биоисследования в Африку из-за России - РИА Новости, 09.10.2023
Минобороны: США перевели незаконные биоисследования в Африку из-за России
Россия заставила США перевести незаконные биологические исследования из стран Европы в Африку, сообщил журналистам начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:25
2023-10-09T12:25
2023-10-09T12:25
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь кириллов
россия
сша
европа
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия заставила США перевести незаконные биологические исследования из стран Европы в Африку, сообщил журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Хотелось бы отметить, что российские усилия по обнародованию незаконной военно-биологической деятельности США и ухудшение эпидемической обстановки в местах размещения биообъектов в европейском регионе вынудили американскую администрацию выводить исследования двойного назначения в страны Африки", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20231009/bioissledovaniya-1901452259.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), игорь кириллов, россия, сша, европа
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Игорь Кириллов, Россия, США, Европа
Минобороны: США перевели незаконные биоисследования в Африку из-за России
МО: Россия заставила США перевести незаконные биоисследования из Европы в Африку