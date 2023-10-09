https://ria.ru/20231009/bioissledovaniya-1901469912.html

Минобороны: США перевели незаконные биоисследования в Африку из-за России

Минобороны: США перевели незаконные биоисследования в Африку из-за России - РИА Новости, 09.10.2023

Минобороны: США перевели незаконные биоисследования в Африку из-за России

Россия заставила США перевести незаконные биологические исследования из стран Европы в Африку, сообщил журналистам начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T12:25

2023-10-09T12:25

2023-10-09T12:25

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь кириллов

россия

сша

европа

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия заставила США перевести незаконные биологические исследования из стран Европы в Африку, сообщил журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Хотелось бы отметить, что российские усилия по обнародованию незаконной военно-биологической деятельности США и ухудшение эпидемической обстановки в местах размещения биообъектов в европейском регионе вынудили американскую администрацию выводить исследования двойного назначения в страны Африки", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20231009/bioissledovaniya-1901452259.html

россия

сша

европа

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), игорь кириллов, россия, сша, европа