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Минобороны: США перевели незаконные биоисследования в Африку из-за России - РИА Новости, 09.10.2023
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12:25 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/bioissledovaniya-1901469912.html
Минобороны: США перевели незаконные биоисследования в Африку из-за России
Минобороны: США перевели незаконные биоисследования в Африку из-за России - РИА Новости, 09.10.2023
Минобороны: США перевели незаконные биоисследования в Африку из-за России
Россия заставила США перевести незаконные биологические исследования из стран Европы в Африку, сообщил журналистам начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:25
2023-10-09T12:25
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь кириллов
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия заставила США перевести незаконные биологические исследования из стран Европы в Африку, сообщил журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Хотелось бы отметить, что российские усилия по обнародованию незаконной военно-биологической деятельности США и ухудшение эпидемической обстановки в местах размещения биообъектов в европейском регионе вынудили американскую администрацию выводить исследования двойного назначения в страны Африки", - сказал Кириллов.
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россия
сша
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министерство обороны рф (минобороны рф), игорь кириллов, россия, сша, европа
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Игорь Кириллов, Россия, США, Европа
Минобороны: США перевели незаконные биоисследования в Африку из-за России

МО: Россия заставила США перевести незаконные биоисследования из Европы в Африку

© РИА Новости / Кирилл БрагаЗнак биологической опасности
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Знак биологической опасности. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия заставила США перевести незаконные биологические исследования из стран Европы в Африку, сообщил журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Хотелось бы отметить, что российские усилия по обнародованию незаконной военно-биологической деятельности США и ухудшение эпидемической обстановки в местах размещения биообъектов в европейском регионе вынудили американскую администрацию выводить исследования двойного назначения в страны Африки", - сказал Кириллов.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Минобороны: США могут проводить биоисследования в наступательных целях
Вчера, 11:36
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КирилловРоссияСШАЕвропа
 
 
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