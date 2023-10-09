https://ria.ru/20231009/bioissledovaniya-1901452259.html

Минобороны: США могут проводить биоисследования в наступательных целях

Минобороны: США могут проводить биоисследования в наступательных целях - РИА Новости, 09.10.2023

Минобороны: США могут проводить биоисследования в наступательных целях

США создают административные и технические структуры, которые могут быть задействованы в биологических исследованиях в наступательных целях, заявил начальник... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:36

2023-10-09T11:36

2023-10-09T11:45

сша

игорь кириллов

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. США создают административные и технические структуры, которые могут быть задействованы в биологических исследованиях в наступательных целях, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Отказываясь от работы над протоколом проверки в рамках КБТО (Конвенции о биологическом оружии - ред.), Соединенные Штаты создают административные и технические структуры, которые могут быть задействованы в исследованиях двойного назначения, в том числе - в наступательных целях", - сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20230512/oruzhie-1871229830.html

сша

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сша, игорь кириллов, министерство обороны рф (минобороны рф)