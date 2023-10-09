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Минобороны: США могут проводить биоисследования в наступательных целях - РИА Новости, 09.10.2023
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11:36 09.10.2023 (обновлено: 11:45 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/bioissledovaniya-1901452259.html
Минобороны: США могут проводить биоисследования в наступательных целях
Минобороны: США могут проводить биоисследования в наступательных целях - РИА Новости, 09.10.2023
Минобороны: США могут проводить биоисследования в наступательных целях
США создают административные и технические структуры, которые могут быть задействованы в биологических исследованиях в наступательных целях, заявил начальник... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:36
2023-10-09T11:45
сша
игорь кириллов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. США создают административные и технические структуры, которые могут быть задействованы в биологических исследованиях в наступательных целях, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Отказываясь от работы над протоколом проверки в рамках КБТО (Конвенции о биологическом оружии - ред.), Соединенные Штаты создают административные и технические структуры, которые могут быть задействованы в исследованиях двойного назначения, в том числе - в наступательных целях", - сказал он на брифинге.
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сша, игорь кириллов, министерство обороны рф (минобороны рф)
США, Игорь Кириллов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны: США могут проводить биоисследования в наступательных целях

Минобороны: США создают структуры для биоисследований в наступательных целях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. США создают административные и технические структуры, которые могут быть задействованы в биологических исследованиях в наступательных целях, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Отказываясь от работы над протоколом проверки в рамках КБТО (Конвенции о биологическом оружии - ред.), Соединенные Штаты создают административные и технические структуры, которые могут быть задействованы в исследованиях двойного назначения, в том числе - в наступательных целях", - сказал он на брифинге.
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