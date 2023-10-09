https://ria.ru/20231009/bioissledovaniya-1901452259.html
Минобороны: США могут проводить биоисследования в наступательных целях
Минобороны: США могут проводить биоисследования в наступательных целях - РИА Новости, 09.10.2023
Минобороны: США могут проводить биоисследования в наступательных целях
США создают административные и технические структуры, которые могут быть задействованы в биологических исследованиях в наступательных целях, заявил начальник... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:36
2023-10-09T11:36
2023-10-09T11:45
сша
игорь кириллов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. США создают административные и технические структуры, которые могут быть задействованы в биологических исследованиях в наступательных целях, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Отказываясь от работы над протоколом проверки в рамках КБТО (Конвенции о биологическом оружии - ред.), Соединенные Штаты создают административные и технические структуры, которые могут быть задействованы в исследованиях двойного назначения, в том числе - в наступательных целях", - сказал он на брифинге.
https://ria.ru/20230512/oruzhie-1871229830.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, игорь кириллов, министерство обороны рф (минобороны рф)
США, Игорь Кириллов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны: США могут проводить биоисследования в наступательных целях
Минобороны: США создают структуры для биоисследований в наступательных целях
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. США создают административные и технические структуры, которые могут быть задействованы в биологических исследованиях в наступательных целях, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Отказываясь от работы над протоколом проверки в рамках КБТО (Конвенции о биологическом оружии - ред.), Соединенные Штаты создают административные и технические структуры, которые могут быть задействованы в исследованиях двойного назначения, в том числе - в наступательных целях", - сказал он на брифинге.
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