https://ria.ru/20231009/bayden-1901387049.html

Байден опозорился на фоне эскалации в Израиле

Байден опозорился на фоне эскалации в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023

Байден опозорился на фоне эскалации в Израиле

Белый дом подвергся критике со стороны консерваторов из-за вечеринки с барбекю с участием президента США Джо Байдена, которая состоялась на фоне эскалации в... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T05:18

2023-10-09T05:18

2023-10-09T05:18

в мире

израиль

сша

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Белый дом подвергся критике со стороны консерваторов из-за вечеринки с барбекю с участием президента США Джо Байдена, которая состоялась на фоне эскалации в Израиле, сообщает Fox News.Как ранее сообщил пресс-пул американского лидера, Байден на фоне обострения в Израиле устроил вечеринку в Белом доме, президент и первая леди Джилл Байден "устроили барбекю для сотрудников резиденции и их семей". По словам репортеров, на территории Белого дома была слышна живая музыка."Пока ХАМАС держит американцев в заложниках, Джо Байден наслаждается пикником с живой музыкой", — написал в Twitter сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули. Ряд других консерваторов присоединились к Хоули и раскритиковали в соцсети Белый дом за это мероприятие."Зла и обеспокоена приоритетами президента США. Барбекю в Белом доме, пока Израиль подвергается нападению?" – задалась вопросом директор по внешним связям сенатора-республиканца Рэнда Пола Химена Баррето."Учитывая недавние события и, конечно же, новости о том, что многие американцы оказались в заложниках в секторе Газа, я бы отменил барбекю с живой музыкой в Белом доме", - отметил экс-конгрессмен Скотт Тейлор.При этом один из пользователей сравнил Байдена с древнеримским императором Нероном, написав: "Нерон играл на скрипке, пока горел Рим".

https://ria.ru/20231009/izrail-1901384745.html

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас