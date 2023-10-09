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Байден опозорился на фоне эскалации в Израиле
Байден опозорился на фоне эскалации в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023
Байден опозорился на фоне эскалации в Израиле
Белый дом подвергся критике со стороны консерваторов из-за вечеринки с барбекю с участием президента США Джо Байдена, которая состоялась на фоне эскалации в... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T05:18
2023-10-09T05:18
2023-10-09T05:18
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джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Белый дом подвергся критике со стороны консерваторов из-за вечеринки с барбекю с участием президента США Джо Байдена, которая состоялась на фоне эскалации в Израиле, сообщает Fox News.Как ранее сообщил пресс-пул американского лидера, Байден на фоне обострения в Израиле устроил вечеринку в Белом доме, президент и первая леди Джилл Байден "устроили барбекю для сотрудников резиденции и их семей". По словам репортеров, на территории Белого дома была слышна живая музыка."Пока ХАМАС держит американцев в заложниках, Джо Байден наслаждается пикником с живой музыкой", — написал в Twitter сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули. Ряд других консерваторов присоединились к Хоули и раскритиковали в соцсети Белый дом за это мероприятие."Зла и обеспокоена приоритетами президента США. Барбекю в Белом доме, пока Израиль подвергается нападению?" – задалась вопросом директор по внешним связям сенатора-республиканца Рэнда Пола Химена Баррето."Учитывая недавние события и, конечно же, новости о том, что многие американцы оказались в заложниках в секторе Газа, я бы отменил барбекю с живой музыкой в Белом доме", - отметил экс-конгрессмен Скотт Тейлор.При этом один из пользователей сравнил Байдена с древнеримским императором Нероном, написав: "Нерон играл на скрипке, пока горел Рим".
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в мире, израиль, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, США, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас
Байден опозорился на фоне эскалации в Израиле
Fox: Байдена раскритиковали за вечеринку на фоне эскалации в Израиле