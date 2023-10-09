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ВС России за сутки отбили пять украинских атак на Купянском направлении
ВС России за сутки отбили пять украинских атак на Купянском направлении - РИА Новости, 09.10.2023
ВС России за сутки отбили пять украинских атак на Купянском направлении
Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила пять атак ВСУ, противник потерял до 170 военнослужащих и 5 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:41
2023-10-09T14:41
2023-10-09T14:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила пять атак ВСУ, противник потерял до 170 военнослужащих и 5 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России. "На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка, Орлянское Харьковской области и Макеевка Луганской народной республики. Потери противника составили до 170-ти украинских военнослужащих, четыре пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили в ведомстве.
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область
ВС России за сутки отбили пять украинских атак на Купянском направлении
МО: ВС России за сутки отбили пять украинских атак на Купянском направлении