https://ria.ru/20231009/ataki-1901515977.html

ВС России за сутки отбили пять украинских атак на Купянском направлении

ВС России за сутки отбили пять украинских атак на Купянском направлении - РИА Новости, 09.10.2023

ВС России за сутки отбили пять украинских атак на Купянском направлении

Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила пять атак ВСУ, противник потерял до 170 военнослужащих и 5 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T14:41

2023-10-09T14:41

2023-10-09T14:41

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837970432_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b942ece3f8d8eb3fcbb13ff1e3373f8e.jpg

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила пять атак ВСУ, противник потерял до 170 военнослужащих и 5 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России. "На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка, Орлянское Харьковской области и Макеевка Луганской народной республики. Потери противника составили до 170-ти украинских военнослужащих, четыре пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили в ведомстве.

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область