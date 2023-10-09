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ВС России за сутки отбили пять украинских атак на Купянском направлении - РИА Новости, 09.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/ataki-1901515977.html
ВС России за сутки отбили пять украинских атак на Купянском направлении
ВС России за сутки отбили пять украинских атак на Купянском направлении - РИА Новости, 09.10.2023
ВС России за сутки отбили пять украинских атак на Купянском направлении
Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила пять атак ВСУ, противник потерял до 170 военнослужащих и 5 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:41
2023-10-09T14:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила пять атак ВСУ, противник потерял до 170 военнослужащих и 5 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России. "На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка, Орлянское Харьковской области и Макеевка Луганской народной республики. Потери противника составили до 170-ти украинских военнослужащих, четыре пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область
ВС России за сутки отбили пять украинских атак на Купянском направлении

МО: ВС России за сутки отбили пять украинских атак на Купянском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета ВС РФ
Работа минометного расчета ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа минометного расчета ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила пять атак ВСУ, противник потерял до 170 военнослужащих и 5 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка, Орлянское Харьковской области и Макеевка Луганской народной республики. Потери противника составили до 170-ти украинских военнослужащих, четыре пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили в ведомстве.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская область
 
 
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