В МИД прокомментировали идею Армении заключить соглашение после статута МУС
МИД назвал недружественным шагом присоединение Армении к Римскому статуту МУС
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на Ереван с архитектурно-монументального комплекса "Каскад". На дальнем плане гора Арарат
Вид на Ереван с архитектурно-монументального комплекса "Каскад". На дальнем плане гора Арарат. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия расценивает присоединение Армении к Римскому статуту МУС как недружественный шаг и не рассматривает предложение заключить двустороннее соглашение, заявил замминистра иностранных дел Михаил Галузин в интервью РБК.
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"Как мы должны воспринимать подобный шаг? Только как, мягко говоря, недружественный. Мы рассчитывали, что Армения воздержится от такого шага. Те же самые правила МУС допускают, что для тех стран, которые по каким-то причинам не являются подписантами Римского статута, вполне есть возможности обратиться к услугам этого суда, даже не ратифицируя Римский статут", — сказал дипломат.
На минувшей неделе парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. Перед этим представитель Еревана по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян заявлял, что армянская сторона предлагает Москве подписать соглашение, которое могло бы "развеять опасения".
Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС обвиняет российские власти в депортации детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса об аресте президента неприемлема, а любые решения МУС ничтожны.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.