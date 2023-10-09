https://ria.ru/20231009/armeniya-1901424082.html

В МИД прокомментировали идею Армении заключить соглашение после статута МУС

В МИД прокомментировали идею Армении заключить соглашение после статута МУС - РИА Новости, 09.10.2023

В МИД прокомментировали идею Армении заключить соглашение после статута МУС

Россия расценивает присоединение Армении к Римскому статуту МУС как недружественный шаг и не рассматривает предложение заключить двустороннее соглашение, заявил РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T09:55

2023-10-09T09:55

2023-10-09T11:37

в мире

москва

россия

армения

владимир путин

михаил галузин

международный уголовный суд

мария львова-белова

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия расценивает присоединение Армении к Римскому статуту МУС как недружественный шаг и не рассматривает предложение заключить двустороннее соглашение, заявил замминистра иностранных дел Михаил Галузин в интервью РБК. "Как мы должны воспринимать подобный шаг? Только как, мягко говоря, недружественный. Мы рассчитывали, что Армения воздержится от такого шага. Те же самые правила МУС допускают, что для тех стран, которые по каким-то причинам не являются подписантами Римского статута, вполне есть возможности обратиться к услугам этого суда, даже не ратифицируя Римский статут", — сказал дипломат.В этих условиях Москва не может серьезно относиться к предложению Еревана заключить двустороннее соглашение, добавил замминистра.На минувшей неделе парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. Перед этим представитель Еревана по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян заявлял, что армянская сторона предлагает Москве подписать соглашение, которое могло бы "развеять опасения".Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.

https://ria.ru/20231003/armeniya-1900213151.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, россия, армения, владимир путин, михаил галузин, международный уголовный суд, мария львова-белова