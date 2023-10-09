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В МИД прокомментировали идею Армении заключить соглашение после статута МУС - РИА Новости, 09.10.2023
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09:55 09.10.2023 (обновлено: 11:37 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/armeniya-1901424082.html
В МИД прокомментировали идею Армении заключить соглашение после статута МУС
В МИД прокомментировали идею Армении заключить соглашение после статута МУС - РИА Новости, 09.10.2023
В МИД прокомментировали идею Армении заключить соглашение после статута МУС
Россия расценивает присоединение Армении к Римскому статуту МУС как недружественный шаг и не рассматривает предложение заключить двустороннее соглашение, заявил РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T09:55
2023-10-09T11:37
в мире
москва
россия
армения
владимир путин
михаил галузин
международный уголовный суд
мария львова-белова
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия расценивает присоединение Армении к Римскому статуту МУС как недружественный шаг и не рассматривает предложение заключить двустороннее соглашение, заявил замминистра иностранных дел Михаил Галузин в интервью РБК. "Как мы должны воспринимать подобный шаг? Только как, мягко говоря, недружественный. Мы рассчитывали, что Армения воздержится от такого шага. Те же самые правила МУС допускают, что для тех стран, которые по каким-то причинам не являются подписантами Римского статута, вполне есть возможности обратиться к услугам этого суда, даже не ратифицируя Римский статут", — сказал дипломат.В этих условиях Москва не может серьезно относиться к предложению Еревана заключить двустороннее соглашение, добавил замминистра.На минувшей неделе парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. Перед этим представитель Еревана по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян заявлял, что армянская сторона предлагает Москве подписать соглашение, которое могло бы "развеять опасения".Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
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в мире, москва, россия, армения, владимир путин, михаил галузин, международный уголовный суд, мария львова-белова
В мире, Москва, Россия, Армения, Владимир Путин, Михаил Галузин, Международный уголовный суд, Мария Львова-Белова
В МИД прокомментировали идею Армении заключить соглашение после статута МУС

МИД назвал недружественным шагом присоединение Армении к Римскому статуту МУС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на Ереван с архитектурно-монументального комплекса "Каскад". На дальнем плане гора Арарат
Вид на Ереван с архитектурно-монументального комплекса Каскад. На дальнем плане гора Арарат - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вид на Ереван с архитектурно-монументального комплекса "Каскад". На дальнем плане гора Арарат. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия расценивает присоединение Армении к Римскому статуту МУС как недружественный шаг и не рассматривает предложение заключить двустороннее соглашение, заявил замминистра иностранных дел Михаил Галузин в интервью РБК.
«
"Как мы должны воспринимать подобный шаг? Только как, мягко говоря, недружественный. Мы рассчитывали, что Армения воздержится от такого шага. Те же самые правила МУС допускают, что для тех стран, которые по каким-то причинам не являются подписантами Римского статута, вполне есть возможности обратиться к услугам этого суда, даже не ратифицируя Римский статут", — сказал дипломат.
В этих условиях Москва не может серьезно относиться к предложению Еревана заключить двустороннее соглашение, добавил замминистра.
На минувшей неделе парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. Перед этим представитель Еревана по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян заявлял, что армянская сторона предлагает Москве подписать соглашение, которое могло бы "развеять опасения".

Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС обвиняет российские власти в депортации детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса об аресте президента неприемлема, а любые решения МУС ничтожны.

Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
Вид на Ереван, Армения - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Ратификация Арменией Римского статута вызовет цепную реакцию, заявили в ГД
3 октября, 16:56
 
В миреМоскваРоссияАрменияВладимир ПутинМихаил ГалузинМеждународный уголовный судМария Львова-Белова
 
 
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