https://ria.ru/20231009/al-kassam-1901545849.html

Бригады "Аль-Кассам" выпустили 90 ракет в направлении израильского Сдерота

Бригады "Аль-Кассам" выпустили 90 ракет в направлении израильского Сдерота - РИА Новости, 09.10.2023

Бригады "Аль-Кассам" выпустили 90 ракет в направлении израильского Сдерота

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили 90 ракет по израильскому городу Сдерот. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T16:16

2023-10-09T16:16

2023-10-09T16:20

сдерот

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

хамас

израиль

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КАИР, 9 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили 90 ракет по израильскому городу Сдерот."Бригады "Аль-Кассам" наносят ракетный удар из 90 ракет по Сдероту в рамках битвы "Потоп Аль-Аксы", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

сдерот

израиль

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Отражение ракет, выпущенных по Израилю из сектора Газа "Железный купол" отражает десятки ракет, выпущенных по Израилю из сектора Газа - эксклюзивное видео РИА Новости 2023-10-09T16:16 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сдерот, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, хамас, израиль