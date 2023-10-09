https://ria.ru/20231009/abilimpiks-1901430885.html

Более 150 москвичей выступят на национальном чемпионате "Абилимпикс"

Более 150 москвичей выступят на национальном чемпионате "Абилимпикс" - РИА Новости, 09.10.2023

Более 150 москвичей выступят на национальном чемпионате "Абилимпикс"

Более 150 москвичей выступят на национальном чемпионате "Абилимпикс", все они стали победителями московского этапа, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T10:22

2023-10-09T10:22

2023-10-09T10:22

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Более 150 москвичей выступят на национальном чемпионате "Абилимпикс", все они стали победителями московского этапа, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Больше 150 человек стали победителями Московского чемпионата "Абилимпикс - 2023". Участники создавали сайты, конструировали роботов, моделировали одежду, ремонтировали автомобили, соревновались в слесарном деле, сварочных технологиях и многом другом", - рассказал Собянин. Он отметил, что с каждым чемпионатом задачи усложняются, добавляются актуальные направления. В этом году, например, появились "Оператор беспилотного летательного аппарата" и "Проектирование нейросети". Оценивали работу конкурсантов 300 экспертов из лучших компаний столицы. Самых талантливых участников уже пригласили на стажировку и работу. "Победители представят город на всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Он пройдёт в конце октября", - добавил мэр.

https://ria.ru/20230311/abilimpiks-1857202432.html

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москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, сергей собянин