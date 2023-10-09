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Более 150 москвичей выступят на национальном чемпионате "Абилимпикс" - РИА Новости, 09.10.2023
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10:22 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/abilimpiks-1901430885.html
Более 150 москвичей выступят на национальном чемпионате "Абилимпикс"
Более 150 москвичей выступят на национальном чемпионате "Абилимпикс" - РИА Новости, 09.10.2023
Более 150 москвичей выступят на национальном чемпионате "Абилимпикс"
Более 150 москвичей выступят на национальном чемпионате "Абилимпикс", все они стали победителями московского этапа, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:22
2023-10-09T10:22
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Более 150 москвичей выступят на национальном чемпионате "Абилимпикс", все они стали победителями московского этапа, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Больше 150 человек стали победителями Московского чемпионата "Абилимпикс - 2023". Участники создавали сайты, конструировали роботов, моделировали одежду, ремонтировали автомобили, соревновались в слесарном деле, сварочных технологиях и многом другом", - рассказал Собянин. Он отметил, что с каждым чемпионатом задачи усложняются, добавляются актуальные направления. В этом году, например, появились "Оператор беспилотного летательного аппарата" и "Проектирование нейросети". Оценивали работу конкурсантов 300 экспертов из лучших компаний столицы. Самых талантливых участников уже пригласили на стажировку и работу. "Победители представят город на всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Он пройдёт в конце октября", - добавил мэр.
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Более 150 москвичей выступят на национальном чемпионате "Абилимпикс"

Собянин: более 150 москвичей выступят на национальном чемпионате "Абилимпикс"

© Фото : АбилимпиксУчастники Национального чемпионата "Абилимпикс"
Участники Национального чемпионата Абилимпикс - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : Абилимпикс
Участники Национального чемпионата "Абилимпикс". Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Более 150 москвичей выступят на национальном чемпионате "Абилимпикс", все они стали победителями московского этапа, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Больше 150 человек стали победителями Московского чемпионата "Абилимпикс - 2023". Участники создавали сайты, конструировали роботов, моделировали одежду, ремонтировали автомобили, соревновались в слесарном деле, сварочных технологиях и многом другом", - рассказал Собянин.
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Он отметил, что с каждым чемпионатом задачи усложняются, добавляются актуальные направления. В этом году, например, появились "Оператор беспилотного летательного аппарата" и "Проектирование нейросети". Оценивали работу конкурсантов 300 экспертов из лучших компаний столицы. Самых талантливых участников уже пригласили на стажировку и работу.
"Победители представят город на всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Он пройдёт в конце октября", - добавил мэр.
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ОбществоМоскваСергей Собянин
 
 
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