https://ria.ru/20231009/abilimpiks-1901430885.html
Более 150 москвичей выступят на национальном чемпионате "Абилимпикс"
Более 150 москвичей выступят на национальном чемпионате "Абилимпикс" - РИА Новости, 09.10.2023
Более 150 москвичей выступят на национальном чемпионате "Абилимпикс"
Более 150 москвичей выступят на национальном чемпионате "Абилимпикс", все они стали победителями московского этапа, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:22
2023-10-09T10:22
2023-10-09T10:22
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Более 150 москвичей выступят на национальном чемпионате "Абилимпикс", все они стали победителями московского этапа, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Больше 150 человек стали победителями Московского чемпионата "Абилимпикс - 2023". Участники создавали сайты, конструировали роботов, моделировали одежду, ремонтировали автомобили, соревновались в слесарном деле, сварочных технологиях и многом другом", - рассказал Собянин. Он отметил, что с каждым чемпионатом задачи усложняются, добавляются актуальные направления. В этом году, например, появились "Оператор беспилотного летательного аппарата" и "Проектирование нейросети". Оценивали работу конкурсантов 300 экспертов из лучших компаний столицы. Самых талантливых участников уже пригласили на стажировку и работу. "Победители представят город на всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Он пройдёт в конце октября", - добавил мэр.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Более 150 москвичей выступят на национальном чемпионате "Абилимпикс"
Собянин: более 150 москвичей выступят на национальном чемпионате "Абилимпикс"
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.
Более 150 москвичей выступят на национальном чемпионате "Абилимпикс", все они стали победителями московского этапа, сообщил в своем Telegram-канале
мэр Москвы Сергей Собянин.
"Больше 150 человек стали победителями Московского чемпионата "Абилимпикс - 2023". Участники создавали сайты, конструировали роботов, моделировали одежду, ремонтировали автомобили, соревновались в слесарном деле, сварочных технологиях и многом другом", - рассказал Собянин.
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Он отметил, что с каждым чемпионатом задачи усложняются, добавляются актуальные направления. В этом году, например, появились "Оператор беспилотного летательного аппарата" и "Проектирование нейросети". Оценивали работу конкурсантов 300 экспертов из лучших компаний столицы. Самых талантливых участников уже пригласили на стажировку и работу.
"Победители представят город на всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Он пройдёт в конце октября", - добавил мэр.
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