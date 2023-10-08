При атаке ХАМАС на территорию Израиля ранены девять жителей Непала
При атаке ХАМАС на территорию Израиля ранены по меньшей мере 9 жителей Непала
© AP Photo / Hatem MoussaРакетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
© AP Photo / Hatem Moussa
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 окт - РИА Новости. По меньшей мере девять непальцев получили ранения в результате нападения ХАМАС на израильскую территорию, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщил МИД Непала.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Министерство иностранных дел Непала сообщило, что, в частности, нападению подверглась ферма в кибуце Алумим на юге Израиля недалеко от сектора Газа, на которой работали 14 непальцев.
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"Нам сообщили, что ферма, на которой работали 14 непальцев, также подверглась нападению. Сообщается, что девять непальцев получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении министерства иностранных дел.
Правительство Непала заявило, что посольство координирует свои действия с израильскими властями в целях обеспечения безопасности и спасения непальцев, а также оказания медицинской помощи раненым. Правительство посоветовало находящимся в Израиле непальцам соблюдать меры безопасности, предложенные тамошними властями.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.