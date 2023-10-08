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При атаке ХАМАС на территорию Израиля ранены девять жителей Непала - РИА Новости, 08.10.2023
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15:34 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/zhiteli-1901313428.html
При атаке ХАМАС на территорию Израиля ранены девять жителей Непала
При атаке ХАМАС на территорию Израиля ранены девять жителей Непала - РИА Новости, 08.10.2023
При атаке ХАМАС на территорию Израиля ранены девять жителей Непала
По меньшей мере девять непальцев получили ранения в результате нападения ХАМАС на израильскую территорию, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщил РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T15:34
2023-10-08T15:34
в мире
израиль
непал
россия
михаил богданов
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 окт - РИА Новости. По меньшей мере девять непальцев получили ранения в результате нападения ХАМАС на израильскую территорию, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщил МИД Непала. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Министерство иностранных дел Непала сообщило, что, в частности, нападению подверглась ферма в кибуце Алумим на юге Израиля недалеко от сектора Газа, на которой работали 14 непальцев. "Нам сообщили, что ферма, на которой работали 14 непальцев, также подверглась нападению. Сообщается, что девять непальцев получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении министерства иностранных дел. Правительство Непала заявило, что посольство координирует свои действия с израильскими властями в целях обеспечения безопасности и спасения непальцев, а также оказания медицинской помощи раненым. Правительство посоветовало находящимся в Израиле непальцам соблюдать меры безопасности, предложенные тамошними властями. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/konflikt-1901309343.html
https://ria.ru/20231008/izrail-1901308301.html
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в мире, израиль, непал, россия, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Непал, Россия, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При атаке ХАМАС на территорию Израиля ранены девять жителей Непала

При атаке ХАМАС на территорию Израиля ранены по меньшей мере 9 жителей Непала

© AP Photo / Hatem MoussaРакетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 окт - РИА Новости. По меньшей мере девять непальцев получили ранения в результате нападения ХАМАС на израильскую территорию, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщил МИД Непала.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Министерство иностранных дел Непала сообщило, что, в частности, нападению подверглась ферма в кибуце Алумим на юге Израиля недалеко от сектора Газа, на которой работали 14 непальцев.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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"Нам сообщили, что ферма, на которой работали 14 непальцев, также подверглась нападению. Сообщается, что девять непальцев получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении министерства иностранных дел.
Правительство Непала заявило, что посольство координирует свои действия с израильскими властями в целях обеспечения безопасности и спасения непальцев, а также оказания медицинской помощи раненым. Правительство посоветовало находящимся в Израиле непальцам соблюдать меры безопасности, предложенные тамошними властями.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
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