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При атаке ХАМАС на территорию Израиля ранены девять жителей Непала

При атаке ХАМАС на территорию Израиля ранены девять жителей Непала - РИА Новости, 08.10.2023

При атаке ХАМАС на территорию Израиля ранены девять жителей Непала

По меньшей мере девять непальцев получили ранения в результате нападения ХАМАС на израильскую территорию, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщил РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T15:34

2023-10-08T15:34

2023-10-08T15:34

в мире

израиль

непал

россия

михаил богданов

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 окт - РИА Новости. По меньшей мере девять непальцев получили ранения в результате нападения ХАМАС на израильскую территорию, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщил МИД Непала. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Министерство иностранных дел Непала сообщило, что, в частности, нападению подверглась ферма в кибуце Алумим на юге Израиля недалеко от сектора Газа, на которой работали 14 непальцев. "Нам сообщили, что ферма, на которой работали 14 непальцев, также подверглась нападению. Сообщается, что девять непальцев получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении министерства иностранных дел. Правительство Непала заявило, что посольство координирует свои действия с израильскими властями в целях обеспечения безопасности и спасения непальцев, а также оказания медицинской помощи раненым. Правительство посоветовало находящимся в Израиле непальцам соблюдать меры безопасности, предложенные тамошними властями. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/konflikt-1901309343.html

https://ria.ru/20231008/izrail-1901308301.html

https://ria.ru/20231008/bolnitsy-1901311278.html

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в мире, израиль, непал, россия, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году