https://ria.ru/20231008/zelenskiy-1901350300.html
"Ни один из них". В США раскрыли, как Зеленского унизили в Польше
"Ни один из них". В США раскрыли, как Зеленского унизили в Польше - РИА Новости, 09.10.2023
"Ни один из них". В США раскрыли, как Зеленского унизили в Польше
Президента Украины Владимира Зеленского не встретил ни один высокопоставленный польский чиновник во время его визита в республику, заявил бывший сотрудник ЦРУ... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-08T20:07
2023-10-08T20:07
2023-10-09T06:29
политика
украина
польша
владимир зеленский
матеуш моравецкий
центральное разведывательное управление (цру)
всемирная торговая организация (вто)
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского не встретил ни один высокопоставленный польский чиновник во время его визита в республику, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."После того как Зеленский побывал в канадском парламенте, он поехал в Польшу, где его не встретил ни один правительственный чиновник. Отношения между Польшей и Украиной сейчас плохие", — отметил эксперт.Отношения между Киевом и Варшавой существенно ухудшились в последние недели из-за вопроса об экспорте украинского зерна через территорию соседних восточноевропейских стран. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО.Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН в сентябре, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе, отказываясь покупать украинское зерно, "подыграли" таким образом России.После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест. Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег Зеленского от новых оскорблений в адрес Варшавы. Он также заявил, что его страна перестала поставлять оружие ВСУ, так как сама активно вооружается.
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политика, украина, польша, владимир зеленский, матеуш моравецкий, центральное разведывательное управление (цру), всемирная торговая организация (вто), генеральная ассамблея оон
Политика, Украина, Польша, Владимир Зеленский, Матеуш Моравецкий, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Всемирная торговая организация (ВТО), Генеральная Ассамблея ООН
"Ни один из них". В США раскрыли, как Зеленского унизили в Польше
Экс-аналитик ЦРУ: приехавшего в Польшу Зеленского не встретил ни один чиновник