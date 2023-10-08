https://ria.ru/20231008/zelenskiy-1901350300.html

"Ни один из них". В США раскрыли, как Зеленского унизили в Польше

"Ни один из них". В США раскрыли, как Зеленского унизили в Польше - РИА Новости, 09.10.2023

"Ни один из них". В США раскрыли, как Зеленского унизили в Польше

Президента Украины Владимира Зеленского не встретил ни один высокопоставленный польский чиновник во время его визита в республику, заявил бывший сотрудник ЦРУ... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-08T20:07

2023-10-08T20:07

2023-10-09T06:29

политика

украина

польша

владимир зеленский

матеуш моравецкий

центральное разведывательное управление (цру)

всемирная торговая организация (вто)

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского не встретил ни один высокопоставленный польский чиновник во время его визита в республику, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."После того как Зеленский побывал в канадском парламенте, он поехал в Польшу, где его не встретил ни один правительственный чиновник. Отношения между Польшей и Украиной сейчас плохие", — отметил эксперт.Отношения между Киевом и Варшавой существенно ухудшились в последние недели из-за вопроса об экспорте украинского зерна через территорию соседних восточноевропейских стран. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО.Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН в сентябре, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе, отказываясь покупать украинское зерно, "подыграли" таким образом России.После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест. Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег Зеленского от новых оскорблений в адрес Варшавы. Он также заявил, что его страна перестала поставлять оружие ВСУ, так как сама активно вооружается.

https://ria.ru/20231008/strategiya-1901328721.html

украина

польша

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политика, украина, польша, владимир зеленский, матеуш моравецкий, центральное разведывательное управление (цру), всемирная торговая организация (вто), генеральная ассамблея оон