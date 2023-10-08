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Израильский постпред в ООН назвал атаку ХАМАС "11-м сентября" для Израиля

Израильский постпред в ООН назвал атаку ХАМАС "11-м сентября" для Израиля - РИА Новости, 08.10.2023

Израильский постпред в ООН назвал атаку ХАМАС "11-м сентября" для Израиля

Израиль сделает все, чтобы вернуть заложников, захваченных ХАМАС, заявил журналистам израильский постпред в ООН Гилад Эрдан. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T21:47

2023-10-08T21:47

2023-10-08T21:47

в мире

израиль

россия

палестина

биньямин нетаньяху

михаил богданов

хамас

оон

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ООН, 8 окт - РИА Новости. Израиль сделает все, чтобы вернуть заложников, захваченных ХАМАС, заявил журналистам израильский постпред в ООН Гилад Эрдан. "Это "11 сентября" для Израиля, и мы сделаем все, чтобы вернуть наших сыновей и дочерей", - сказал Эрдан. Он не стал отвечать на вопрос о том, есть ли граждане США в числе пленных. "Я не могу в данный момент вдаваться в детали", - указал он. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/usiliya-1901338409.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году