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Израильский постпред в ООН назвал атаку ХАМАС "11-м сентября" для Израиля - РИА Новости, 08.10.2023
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21:47 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/zalozhniki-1901362160.html
Израильский постпред в ООН назвал атаку ХАМАС "11-м сентября" для Израиля
Израильский постпред в ООН назвал атаку ХАМАС "11-м сентября" для Израиля - РИА Новости, 08.10.2023
Израильский постпред в ООН назвал атаку ХАМАС "11-м сентября" для Израиля
Израиль сделает все, чтобы вернуть заложников, захваченных ХАМАС, заявил журналистам израильский постпред в ООН Гилад Эрдан. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T21:47
2023-10-08T21:47
в мире
израиль
россия
палестина
биньямин нетаньяху
михаил богданов
хамас
оон
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ООН, 8 окт - РИА Новости. Израиль сделает все, чтобы вернуть заложников, захваченных ХАМАС, заявил журналистам израильский постпред в ООН Гилад Эрдан. "Это "11 сентября" для Израиля, и мы сделаем все, чтобы вернуть наших сыновей и дочерей", - сказал Эрдан. Он не стал отвечать на вопрос о том, есть ли граждане США в числе пленных. "Я не могу в данный момент вдаваться в детали", - указал он. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/usiliya-1901338409.html
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в мире, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильский постпред в ООН назвал атаку ХАМАС "11-м сентября" для Израиля

Постпред Эрдан: Израиль сделает все, чтобы вернуть заложников, захваченных ХАМАС

© AP Photo / Fatima ShbairРакетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Читать ria.ru в
ООН, 8 окт - РИА Новости. Израиль сделает все, чтобы вернуть заложников, захваченных ХАМАС, заявил журналистам израильский постпред в ООН Гилад Эрдан.
«
"Это "11 сентября" для Израиля, и мы сделаем все, чтобы вернуть наших сыновей и дочерей", - сказал Эрдан.
Он не стал отвечать на вопрос о том, есть ли граждане США в числе пленных. "Я не могу в данный момент вдаваться в детали", - указал он.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Израильские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Представитель армии Израиля рассказал, на чем сосредоточены усилия
Вчера, 18:44
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
 
В миреИзраильРоссияПалестинаБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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