Представитель армии Израиля рассказал, на чем сосредоточены усилия
ВС Израиля: усилия армии сосредоточены на очистке южных регионов от ХАМАС
Израильские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Усилия израильской армии сосредоточены на очистке южных регионов от ХАМАС, и на нанесении авиаударов по объектам организации в Газе, рассказал РИА Новости представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи.
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"…На данный момент наши основные усилия сосредоточены на очистке населенных пунктов на границе с сектором Газа от диверсантов ХАМАС, и параллельно на нанесении авиаударов по объектам ХАМАС в секторе Газа", - сказал Адраи.
Собеседник агентства также отметил, что точные данные по числу захваченных ХАМАС израильских заложников на данный момент отсутствуют, так как ситуация до сих пор проясняется.
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"Точных и подтверждённых цифр и данных у нас нет, ситуация до сих пор проясняется… Приблизительных цифр тоже нет. Вопрос решается на высочайшем уровне; есть заложники, есть и убитые, причем как среди мирных граждан, так и среди военнослужащих", - сказал Адраи.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.