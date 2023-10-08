https://ria.ru/20231008/usiliya-1901338409.html

Представитель армии Израиля рассказал, на чем сосредоточены усилия

Представитель армии Израиля рассказал, на чем сосредоточены усилия - РИА Новости, 08.10.2023

Представитель армии Израиля рассказал, на чем сосредоточены усилия

Усилия израильской армии сосредоточены на очистке южных регионов от ХАМАС, и на нанесении авиаударов по объектам организации в Газе, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T18:44

2023-10-08T18:44

2023-10-08T19:42

в мире

израиль

россия

палестина

михаил богданов

биньямин нетаньяху

хамас

армия обороны израиля

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Усилия израильской армии сосредоточены на очистке южных регионов от ХАМАС, и на нанесении авиаударов по объектам организации в Газе, рассказал РИА Новости представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи."…На данный момент наши основные усилия сосредоточены на очистке населенных пунктов на границе с сектором Газа от диверсантов ХАМАС, и параллельно на нанесении авиаударов по объектам ХАМАС в секторе Газа", - сказал Адраи.Собеседник агентства также отметил, что точные данные по числу захваченных ХАМАС израильских заложников на данный момент отсутствуют, так как ситуация до сих пор проясняется."Точных и подтверждённых цифр и данных у нас нет, ситуация до сих пор проясняется… Приблизительных цифр тоже нет. Вопрос решается на высочайшем уровне; есть заложники, есть и убитые, причем как среди мирных граждан, так и среди военнослужащих", - сказал Адраи.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/doppomosch-1901345909.html

https://ria.ru/20231008/duda-1901343564.html

https://ria.ru/20231008/aviaudary-1901340575.html

израиль

россия

палестина

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в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году