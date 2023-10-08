https://ria.ru/20231008/urozhay-1901238897.html
Россия в этом году получит хороший урожай зерновых культур, заявил Путин
Россия в этом году получит хороший урожай зерновых культур, заявил Путин - РИА Новости, 08.10.2023
Россия в этом году получит хороший урожай зерновых культур, заявил Путин
Россия в этом году получит хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, также увеличится производство мяса, молока и рыбы, заявил президент РФ РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T00:11
2023-10-08T00:11
2023-10-08T00:11
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия в этом году получит хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, также увеличится производство мяса, молока и рыбы, заявил президент РФ Владимир Путин. "В прошлом году собран рекордный за всю историю объем зерна, почти 158 миллионов тонн. И в этом году страна получит хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, увеличит производство мясо, молока и рыбы", - сказал Путин в поздравлении работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Он выразил им глубокую признательность за напряженный труд, за любовь к родной земле, умение добиваться больших результатов, значимых для всей страны. "Именно вашими усилиями, усилиями всех, кто работает в поле и на фермах, на пищевых производствах и в профильных научных институтах, наше сельское хозяйство, пищевая промышленность качественно изменились: стали настоящими локомотивами отечественной экономики", - подчеркнул президент. Профессиональный праздник работников сферы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.
https://ria.ru/20231008/selo-1901238644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Россия в этом году получит хороший урожай зерновых культур, заявил Путин
Путин: в этом году Россия получит хороший урожай зерновых и масличных культур
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия в этом году получит хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, также увеличится производство мяса, молока и рыбы, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"В прошлом году собран рекордный за всю историю объем зерна, почти 158 миллионов тонн. И в этом году страна получит хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, увеличит производство мясо, молока и рыбы", - сказал Путин в поздравлении работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Он выразил им глубокую признательность за напряженный труд, за любовь к родной земле, умение добиваться больших результатов, значимых для всей страны.
"Именно вашими усилиями, усилиями всех, кто работает в поле и на фермах, на пищевых производствах и в профильных научных институтах, наше сельское хозяйство, пищевая промышленность качественно изменились: стали настоящими локомотивами отечественной экономики", - подчеркнул президент.
Профессиональный праздник работников сферы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.
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