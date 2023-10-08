https://ria.ru/20231008/urozhay-1901238897.html

Россия в этом году получит хороший урожай зерновых культур, заявил Путин

Россия в этом году получит хороший урожай зерновых культур, заявил Путин - РИА Новости, 08.10.2023

Россия в этом году получит хороший урожай зерновых культур, заявил Путин

Россия в этом году получит хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, также увеличится производство мяса, молока и рыбы, заявил президент РФ РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T00:11

2023-10-08T00:11

2023-10-08T00:11

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия в этом году получит хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, также увеличится производство мяса, молока и рыбы, заявил президент РФ Владимир Путин. "В прошлом году собран рекордный за всю историю объем зерна, почти 158 миллионов тонн. И в этом году страна получит хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, увеличит производство мясо, молока и рыбы", - сказал Путин в поздравлении работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Он выразил им глубокую признательность за напряженный труд, за любовь к родной земле, умение добиваться больших результатов, значимых для всей страны. "Именно вашими усилиями, усилиями всех, кто работает в поле и на фермах, на пищевых производствах и в профильных научных институтах, наше сельское хозяйство, пищевая промышленность качественно изменились: стали настоящими локомотивами отечественной экономики", - подчеркнул президент. Профессиональный праздник работников сферы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.

https://ria.ru/20231008/selo-1901238644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, владимир путин