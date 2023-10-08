https://ria.ru/20231008/ugroza-1901250773.html

"Будущее висит на волоске". В США рассказали об угрозе для Украины

"Будущее висит на волоске". В США рассказали об угрозе для Украины - РИА Новости, 08.10.2023

"Будущее висит на волоске". В США рассказали об угрозе для Украины

Выборы спикера палаты представителей представляют серьезную угрозу для Украины, заявила обозреватель CBS News Кэтрин Уотсон. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T04:52

2023-10-08T04:52

2023-10-08T04:52

в мире

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Выборы спикера палаты представителей представляют серьезную угрозу для Украины, заявила обозреватель CBS News Кэтрин Уотсон."Будущее помощи Украине висит на волоске, поскольку республиканцы в палате представителей обсуждают, кто будет следующим спикером", — написала она.Как отметила журналистка, вопрос продолжения помощи Киеву становится все более спорным. По ее мнению, уменьшение поддержки Украины среди республиканцев отражает настроение в американском обществе."Выбор преемника бывшего спикера палаты представителей Кевина Маккарти сыграет большую роль в предоставляемом Украине финансировании", — резюмировала Уотсон.Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не стал причиной временного прекращения деятельности правительства: оппоненты из Республиканской партии в конгрессе отказались голосовать по бюджету для федеральных органов власти, включавшему средства для Киева. В результате власти приняли временный бюджет, не включающий помощь Украине, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева. Теперь у США нет новых средств для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу.Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.

https://ria.ru/20231008/vsu-1901246307.html

https://ria.ru/20231008/prokhodimtsy-1901249912.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина