"Будущее висит на волоске". В США рассказали об угрозе для Украины
CBS News: будущее Украины зависит от выборов спикера палаты представителей США
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Выборы спикера палаты представителей представляют серьезную угрозу для Украины, заявила обозреватель CBS News Кэтрин Уотсон.
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"Будущее помощи Украине висит на волоске, поскольку республиканцы в палате представителей обсуждают, кто будет следующим спикером", — написала она.
Как отметила журналистка, вопрос продолжения помощи Киеву становится все более спорным. По ее мнению, уменьшение поддержки Украины среди республиканцев отражает настроение в американском обществе.
"Выбор преемника бывшего спикера палаты представителей Кевина Маккарти сыграет большую роль в предоставляемом Украине финансировании", — резюмировала Уотсон.
Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не стал причиной временного прекращения деятельности правительства: оппоненты из Республиканской партии в конгрессе отказались голосовать по бюджету для федеральных органов власти, включавшему средства для Киева. В результате власти приняли временный бюджет, не включающий помощь Украине, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева. Теперь у США нет новых средств для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу.
Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.