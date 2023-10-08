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"Будущее висит на волоске". В США рассказали об угрозе для Украины - РИА Новости, 08.10.2023
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04:52 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/ugroza-1901250773.html
"Будущее висит на волоске". В США рассказали об угрозе для Украины
"Будущее висит на волоске". В США рассказали об угрозе для Украины - РИА Новости, 08.10.2023
"Будущее висит на волоске". В США рассказали об угрозе для Украины
Выборы спикера палаты представителей представляют серьезную угрозу для Украины, заявила обозреватель CBS News Кэтрин Уотсон. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T04:52
2023-10-08T04:52
в мире
сша
украина
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Выборы спикера палаты представителей представляют серьезную угрозу для Украины, заявила обозреватель CBS News Кэтрин Уотсон."Будущее помощи Украине висит на волоске, поскольку республиканцы в палате представителей обсуждают, кто будет следующим спикером", — написала она.Как отметила журналистка, вопрос продолжения помощи Киеву становится все более спорным. По ее мнению, уменьшение поддержки Украины среди республиканцев отражает настроение в американском обществе."Выбор преемника бывшего спикера палаты представителей Кевина Маккарти сыграет большую роль в предоставляемом Украине финансировании", — резюмировала Уотсон.Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не стал причиной временного прекращения деятельности правительства: оппоненты из Республиканской партии в конгрессе отказались голосовать по бюджету для федеральных органов власти, включавшему средства для Киева. В результате власти приняли временный бюджет, не включающий помощь Украине, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева. Теперь у США нет новых средств для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу.Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.
https://ria.ru/20231008/vsu-1901246307.html
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в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
"Будущее висит на волоске". В США рассказали об угрозе для Украины

CBS News: будущее Украины зависит от выборов спикера палаты представителей США

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Выборы спикера палаты представителей представляют серьезную угрозу для Украины, заявила обозреватель CBS News Кэтрин Уотсон.
«
"Будущее помощи Украине висит на волоске, поскольку республиканцы в палате представителей обсуждают, кто будет следующим спикером", — написала она.
Как отметила журналистка, вопрос продолжения помощи Киеву становится все более спорным. По ее мнению, уменьшение поддержки Украины среди республиканцев отражает настроение в американском обществе.
"Выбор преемника бывшего спикера палаты представителей Кевина Маккарти сыграет большую роль в предоставляемом Украине финансировании", — резюмировала Уотсон.
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Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Украине чуть не стал причиной временного прекращения деятельности правительства: оппоненты из Республиканской партии в конгрессе отказались голосовать по бюджету для федеральных органов власти, включавшему средства для Киева. В результате власти приняли временный бюджет, не включающий помощь Украине, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев сочли, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Киева. Теперь у США нет новых средств для Украины, а согласованных ранее хватит только на краткосрочную перспективу.
Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.
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