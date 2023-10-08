https://ria.ru/20231008/udar-1901263906.html
Армия Израиля заявила об ударе по комплексу главы "разведки" ХАМАС
Армия Израиля заявила об ударе по комплексу главы "разведки" ХАМАС - РИА Новости, 08.10.2023
Армия Израиля заявила об ударе по комплексу главы "разведки" ХАМАС
ВВС Израиля нанесли авиаудар по комплексу, принадлежащему главе "разведки" палестинского движения ХАМАС, сообщила в воскресенье армия обороны Израиля. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T09:16
2023-10-08T09:16
2023-10-08T09:34
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901265453_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eb8409eab6e293ecd6e09e5faa2f2b23.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли авиаудар по комплексу, принадлежащему главе "разведки" палестинского движения ХАМАС, сообщила в воскресенье армия обороны Израиля."Истребители ВВС Израиля нанесли удар по комплексу, принадлежащему главе разведывательного управления ХАМАС", - сообщила армия в пресс-релизе.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901265453_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_09354d228891615357bc779d01f46991.jpg
Кадры авиаудара по комплексу, принадлежащему главе разведки ХАМАС
ВВС Израиля нанесли авиаудар по комплексу, принадлежащему главе "разведки" палестинского движения ХАМАС, сообщила в воскресенье армия обороны Израиля.
2023-10-08T09:16
true
PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила об ударе по комплексу главы "разведки" ХАМАС
Израиль заявил, что ударил по комплексу, принадлежащему главе "разведки" ХАМАС
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости.
ВВС Израиля нанесли авиаудар по комплексу, принадлежащему главе "разведки" палестинского движения ХАМАС, сообщила
в воскресенье армия обороны Израиля.
"Истребители ВВС Израиля нанесли удар по комплексу, принадлежащему главе разведывательного управления ХАМАС", - сообщила армия в пресс-релизе.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ
) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем
Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия
призывает Израиль и Палестину
прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
.