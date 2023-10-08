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Армия Израиля заявила об ударе по комплексу главы "разведки" ХАМАС - РИА Новости, 08.10.2023
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09:16 08.10.2023 (обновлено: 09:34 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/udar-1901263906.html
Армия Израиля заявила об ударе по комплексу главы "разведки" ХАМАС
Армия Израиля заявила об ударе по комплексу главы "разведки" ХАМАС - РИА Новости, 08.10.2023
Армия Израиля заявила об ударе по комплексу главы "разведки" ХАМАС
ВВС Израиля нанесли авиаудар по комплексу, принадлежащему главе "разведки" палестинского движения ХАМАС, сообщила в воскресенье армия обороны Израиля. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T09:16
2023-10-08T09:34
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли авиаудар по комплексу, принадлежащему главе "разведки" палестинского движения ХАМАС, сообщила в воскресенье армия обороны Израиля."Истребители ВВС Израиля нанесли удар по комплексу, принадлежащему главе разведывательного управления ХАМАС", - сообщила армия в пресс-релизе.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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96
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7 495 645-6601
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60
353
60
Кадры авиаудара по комплексу, принадлежащему главе разведки ХАМАС
ВВС Израиля нанесли авиаудар по комплексу, принадлежащему главе "разведки" палестинского движения ХАМАС, сообщила в воскресенье армия обороны Израиля.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила об ударе по комплексу главы "разведки" ХАМАС

Израиль заявил, что ударил по комплексу, принадлежащему главе "разведки" ХАМАС

Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли авиаудар по комплексу, принадлежащему главе "разведки" палестинского движения ХАМАС, сообщила в воскресенье армия обороны Израиля.
"Истребители ВВС Израиля нанесли удар по комплексу, принадлежащему главе разведывательного управления ХАМАС", - сообщила армия в пресс-релизе.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
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Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
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В миреИзраильХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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