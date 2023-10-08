https://ria.ru/20231008/udar-1901263906.html

Армия Израиля заявила об ударе по комплексу главы "разведки" ХАМАС

Армия Израиля заявила об ударе по комплексу главы "разведки" ХАМАС - РИА Новости, 08.10.2023

Армия Израиля заявила об ударе по комплексу главы "разведки" ХАМАС

ВВС Израиля нанесли авиаудар по комплексу, принадлежащему главе "разведки" палестинского движения ХАМАС, сообщила в воскресенье армия обороны Израиля. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T09:16

2023-10-08T09:16

2023-10-08T09:34

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли авиаудар по комплексу, принадлежащему главе "разведки" палестинского движения ХАМАС, сообщила в воскресенье армия обороны Израиля."Истребители ВВС Израиля нанесли удар по комплексу, принадлежащему главе разведывательного управления ХАМАС", - сообщила армия в пресс-релизе.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры авиаудара по комплексу, принадлежащему главе разведки ХАМАС ВВС Израиля нанесли авиаудар по комплексу, принадлежащему главе "разведки" палестинского движения ХАМАС, сообщила в воскресенье армия обороны Израиля. 2023-10-08T09:16 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году