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Сальдо высказался об убийстве экстремистами жителей Снигиревки - РИА Новости, 08.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:06 08.10.2023 (обновлено: 14:24 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/ubiystvo-1901300529.html
Сальдо высказался об убийстве экстремистами жителей Снигиревки
Сальдо высказался об убийстве экстремистами жителей Снигиревки - РИА Новости, 08.10.2023
Сальдо высказался об убийстве экстремистами жителей Снигиревки
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя сообщения об убийстве 22 жителей Снигиревки, заявил, что за это несет ответственность режим в Киеве. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T14:06
2023-10-08T14:24
киев
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
владимир сальдо
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя сообщения об убийстве 22 жителей Снигиревки, заявил, что за это несет ответственность режим в Киеве."Сегодня были опубликованы сообщения об убийствах украинскими экстремистами в сентябре этого года 22 мирных жителей города Снигирёвка Херсонской области. Не доверять этой информации нет оснований: для киевского режима это обычная практика. То же самое произошло в Снигирёвке в ноябре 2022-го. Тогда члены украинских вооружённых формирований убили более 20 граждан, заподозренных в симпатиях к России", - написал Сальдо в своем Telegram-канале."Сейчас ситуация ещё более вопиющая: убийства совершили члены одной из радикально-националистических организаций. То есть режим отдал репрессии на откуп неонацистам. Однако вина за убийства мирных людей ложится не только на палачей-исполнителей. Главари режима несут ещё большую ответственность", - добавил он.Сальдо отметил, что созданное Киевом "уродливое псевдогосударственное образование уже трещит по швам, и Россия его дожмёт". Убежать точно не удастся, заверил он.
https://ria.ru/20231008/snigirevka-1901258188.html
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киев, в мире, херсонская область , владимир сальдо, россия
Киев, Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия
Сальдо высказался об убийстве экстремистами жителей Снигиревки

Сальдо: главари Киевского режима ответственны за убийство жителей Снигиревки

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанк Владимир Сальдо
 Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя сообщения об убийстве 22 жителей Снигиревки, заявил, что за это несет ответственность режим в Киеве.
«
"Сегодня были опубликованы сообщения об убийствах украинскими экстремистами в сентябре этого года 22 мирных жителей города Снигирёвка Херсонской области. Не доверять этой информации нет оснований: для киевского режима это обычная практика. То же самое произошло в Снигирёвке в ноябре 2022-го. Тогда члены украинских вооружённых формирований убили более 20 граждан, заподозренных в симпатиях к России", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Источник: члены "Правого сектора"* убили 22 мирных жителя в Снигиревке
08:14
«
"Сейчас ситуация ещё более вопиющая: убийства совершили члены одной из радикально-националистических организаций. То есть режим отдал репрессии на откуп неонацистам. Однако вина за убийства мирных людей ложится не только на палачей-исполнителей. Главари режима несут ещё большую ответственность", - добавил он.
Сальдо отметил, что созданное Киевом "уродливое псевдогосударственное образование уже трещит по швам, и Россия его дожмёт". Убежать точно не удастся, заверил он.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреХерсонская областьВладимир СальдоРоссия
 
 
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