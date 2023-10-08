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Армия обороны Израиля сообщила о продолжающихся боях с ХАМАС на юге страны - РИА Новости, 08.10.2023
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19:12 08.10.2023 (обновлено: 22:09 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/stolknoveniya-1901364694.html
Армия обороны Израиля сообщила о продолжающихся боях с ХАМАС на юге страны
Армия обороны Израиля сообщила о продолжающихся боях с ХАМАС на юге страны - РИА Новости, 08.10.2023
Армия обороны Израиля сообщила о продолжающихся боях с ХАМАС на юге страны
Армия обороны Израиля сообщает о продолжающихся столкновениях с бойцами ХАМАС в нескольких локациях на юге страны, говорится в сообщении телеканала i24 News. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T19:12
2023-10-08T22:09
в мире
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палестина
израиль
биньямин нетаньяху
михаил богданов
хамас
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщает о продолжающихся столкновениях с бойцами ХАМАС в нескольких локациях на юге страны, говорится в сообщении телеканала i24 News. "Армия обороны Израиля сообщает о продолжающейся перестрелке с террористами ХАМАС в нескольких местах на юге Израиля", - говорится в сообщении телеканала. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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в мире, россия, палестина, израиль, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Палестина, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия обороны Израиля сообщила о продолжающихся боях с ХАМАС на юге страны

i24 News: в ЦАХАЛ сообщили о продолжении столкновений с ХАМАС на юге Израиля

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщает о продолжающихся столкновениях с бойцами ХАМАС в нескольких локациях на юге страны, говорится в сообщении телеканала i24 News.
«
"Армия обороны Израиля сообщает о продолжающейся перестрелке с террористами ХАМАС в нескольких местах на юге Израиля", - говорится в сообщении телеканала.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
 
В миреРоссияПалестинаИзраильБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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