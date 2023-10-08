https://ria.ru/20231008/stolknovenie-1901296264.html

"Всего неделя": в США раскрыли, что случится при столкновении НАТО и России

"Всего неделя": в США раскрыли, что случится при столкновении НАТО и России - РИА Новости, 08.10.2023

"Всего неделя": в США раскрыли, что случится при столкновении НАТО и России

В случае прямого столкновения НАТО и России, альянс потерпит сокрушительное поражение в кратчайшие сроки, заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong бывший РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T13:40

2023-10-08T13:40

2023-10-08T13:40

россия

сша

украина

скотт риттер

нато

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. В случае прямого столкновения НАТО и России, альянс потерпит сокрушительное поражение в кратчайшие сроки, заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong бывший разведчик ВС США Скотт Риттер."В американской армии все построено на обмене огромным потоком информации. <…> Наши командиры взводов действуют на линии фронта с помощью ноутбука. Во время боев их компьютеры открыты, они отсылают отчеты свои командирам, которые в свою очередь пересылают их группам людей, сидящих где-нибудь в бункере и управляющих всем действом. Для этого нам нужны самолеты, ретранслирующие связь, все должно работать идеально. Если мы пойдем против такого соперника как Россия, ничего не будет работать. <…> Они заглушат всю связь. <…> Вся связь рухнет", – поделился он своими мнением.Риттер отметил, что при таком развитии событий армия НАТО потеряет всякую возможность атаковать из-за отсутствия связи и невозможности программировать технику."Мы будем терять по пять-шесть тысяч солдат в день. <…> И это все, что сможет сделать армия США. А мы – лучшие в НАТО. Нет ни одной армии страны-члена НАТО, которая бы продержалась больше недели", – заключил он.Ранее средства радиоэлектронной борьбы уже демонстрировали свою эффективность в зоне спецоперации. Так, боевым самолетам воздушных сил Украины регулярно приходится отказываться от выполнения боевой задачи и возвращаться на базу из-за работы российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые выключают их электронику, сообщил РИА Новости информированный источник.РЭБ - это разновидность вооруженной борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них информации. Кроме того, РЭБ предполагает защиту своих систем от аналогичных воздействий.

https://ria.ru/20231008/pvo-1901287256.html

https://ria.ru/20231008/burevestnik-1901268263.html

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россия, сша, украина, скотт риттер, нато