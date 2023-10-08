https://ria.ru/20231008/ssha-1901327860.html

США проверяют информацию об убитых американцах в Израиле

США проверяют информацию об убитых американцах в Израиле - РИА Новости, 08.10.2023

США проверяют информацию об убитых американцах в Израиле

Американские дипломаты проверяют информацию о нескольких погибших и пропавших гражданах США при проникновении движения ХАМАС в населенные пункты юга Израиля,... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T17:11

2023-10-08T17:11

2023-10-08T17:11

в мире

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россия

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михаил богданов

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости. Американские дипломаты проверяют информацию о нескольких погибших и пропавших гражданах США при проникновении движения ХАМАС в населенные пункты юга Израиля, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. "Да, у нас есть сообщения о том, что были убиты несколько американцев. Мы напряженно работаем над их проверкой. Есть сообщения о пропавших американцах, и опять же мы их проверяем", - сказал он в интервью телеканалу CNN. Субботний налет на юг Израиля, жертвами которого стали не менее 600 человек, Блинкен назвал "худшим нападением на Израиль с войны Судного дня в 1973 году, 50 лет назад". "Но есть принципиальное отличие. То была конвенциональная война между странами и армиями, это – масштабная террористическая атака на израильское гражданское население, пуски ракет без разбора по мирным жителям. Тысячи ракет, мужчины, женщины и дети, которых волокли через границу в Газу, в том числе человека, пережившего Холокост, в инвалидной коляске, людей, гражданских лиц расстреливали на улицах", - сказал он. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/granitsy-1901309952.html

https://ria.ru/20231008/ukraina-1901274696.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, сша, энтони блинкен, биньямин нетаньяху, михаил богданов, государственный департамент сша, хамас