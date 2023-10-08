Рейтинг@Mail.ru
В США ждут нормализации отношений Израиля и Эр-Рияда, несмотря на конфликт - РИА Новости, 08.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:15 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/ssha-1901244662.html
В США ждут нормализации отношений Израиля и Эр-Рияда, несмотря на конфликт
В США ждут нормализации отношений Израиля и Эр-Рияда, несмотря на конфликт - РИА Новости, 08.10.2023
В США ждут нормализации отношений Израиля и Эр-Рияда, несмотря на конфликт
США не ожидают, что эскалация палестино-израильского конфликта отразится на перспективах нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, заявил в... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T01:15
2023-10-08T01:15
в мире
израиль
саудовская аравия
сша
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900253121_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f38dba0254a00a8dd0c4416b3993b7e.jpg
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США не ожидают, что эскалация палестино-израильского конфликта отразится на перспективах нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, заявил в субботу высокопоставленный представитель американской администрации. "Я точно уверен в том, что террористические группировки, подобные ХАМАС, не смогут спровоцировать подобного исхода", - сказал чиновник Белого дома в ходе спецбрифинга для журналистов, комментируя возможное влияние последнего обострения конфликта на нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии.
израиль
саудовская аравия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900253121_199:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_ac4b0c64be889cdfdec3fc2ff03e7feb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, саудовская аравия, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Саудовская Аравия, США, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США ждут нормализации отношений Израиля и Эр-Рияда, несмотря на конфликт

В США ждут нормализации отношений Израиля и Эр-Рияда, несмотря на конфликт

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США не ожидают, что эскалация палестино-израильского конфликта отразится на перспективах нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, заявил в субботу высокопоставленный представитель американской администрации.
"Я точно уверен в том, что террористические группировки, подобные ХАМАС, не смогут спровоцировать подобного исхода", - сказал чиновник Белого дома в ходе спецбрифинга для журналистов, комментируя возможное влияние последнего обострения конфликта на нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
 
В миреИзраильСаудовская АравияСШАХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала