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В США ждут нормализации отношений Израиля и Эр-Рияда, несмотря на конфликт
В США ждут нормализации отношений Израиля и Эр-Рияда, несмотря на конфликт - РИА Новости, 08.10.2023
В США ждут нормализации отношений Израиля и Эр-Рияда, несмотря на конфликт
США не ожидают, что эскалация палестино-израильского конфликта отразится на перспективах нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, заявил в... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T01:15
2023-10-08T01:15
2023-10-08T01:15
в мире
израиль
саудовская аравия
сша
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США не ожидают, что эскалация палестино-израильского конфликта отразится на перспективах нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, заявил в субботу высокопоставленный представитель американской администрации. "Я точно уверен в том, что террористические группировки, подобные ХАМАС, не смогут спровоцировать подобного исхода", - сказал чиновник Белого дома в ходе спецбрифинга для журналистов, комментируя возможное влияние последнего обострения конфликта на нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии.
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в мире, израиль, саудовская аравия, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Саудовская Аравия, США, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США ждут нормализации отношений Израиля и Эр-Рияда, несмотря на конфликт
В США ждут нормализации отношений Израиля и Эр-Рияда, несмотря на конфликт