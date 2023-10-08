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Российская авиация уничтожила склад боеприпасов на окраине Купянска - РИА Новости, 08.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:16 08.10.2023 (обновлено: 21:17 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901359397.html
Российская авиация уничтожила склад боеприпасов на окраине Купянска
Российская авиация уничтожила склад боеприпасов на окраине Купянска - РИА Новости, 08.10.2023
Российская авиация уничтожила склад боеприпасов на окраине Купянска
Российская авиация нанесла удар по сети опорных пунктов ВС Украины и уничтожила склад боеприпасов на окраине Купянска, рассказал РИА Новости командир отряда... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T21:16
2023-10-08T21:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 окт - РИА Новости. Российская авиация нанесла удар по сети опорных пунктов ВС Украины и уничтожила склад боеприпасов на окраине Купянска, рассказал РИА Новости командир отряда БАРС-9 "Медведь" Западной группировки войск. "В данный момент мы наблюдаем нанесение бомбово-штурмового удара по сети опорных пунктов противника, был уничтожен склад с боеприпасами, как видите, он горит до сих пор", - рассказал командир, демонстрируя кадры объективного контроля, снятые с беспилотника. Ранее Минобороны РФ сообщило, авиация российской группировки войск "Запад" на купянском направлении нанесла 19 ударов по позициям украинских военных, еще один удар нанесен тяжелой огнеметной системой, противник потерял до роты живой силы и два танка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Российская авиация уничтожила склад боеприпасов на окраине Купянска

Командир БАРС рассказал об уничтожении склада боеприпасов на окраине Купянска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 окт - РИА Новости. Российская авиация нанесла удар по сети опорных пунктов ВС Украины и уничтожила склад боеприпасов на окраине Купянска, рассказал РИА Новости командир отряда БАРС-9 "Медведь" Западной группировки войск.
«
"В данный момент мы наблюдаем нанесение бомбово-штурмового удара по сети опорных пунктов противника, был уничтожен склад с боеприпасами, как видите, он горит до сих пор", - рассказал командир, демонстрируя кадры объективного контроля, снятые с беспилотника.
Ранее Минобороны РФ сообщило, авиация российской группировки войск "Запад" на купянском направлении нанесла 19 ударов по позициям украинских военных, еще один удар нанесен тяжелой огнеметной системой, противник потерял до роты живой силы и два танка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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