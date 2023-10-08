https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901359397.html
Российская авиация уничтожила склад боеприпасов на окраине Купянска
Российская авиация уничтожила склад боеприпасов на окраине Купянска - РИА Новости, 08.10.2023
Российская авиация уничтожила склад боеприпасов на окраине Купянска
Российская авиация нанесла удар по сети опорных пунктов ВС Украины и уничтожила склад боеприпасов на окраине Купянска, рассказал РИА Новости командир отряда... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T21:16
2023-10-08T21:16
2023-10-08T21:17
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 окт - РИА Новости. Российская авиация нанесла удар по сети опорных пунктов ВС Украины и уничтожила склад боеприпасов на окраине Купянска, рассказал РИА Новости командир отряда БАРС-9 "Медведь" Западной группировки войск. "В данный момент мы наблюдаем нанесение бомбово-штурмового удара по сети опорных пунктов противника, был уничтожен склад с боеприпасами, как видите, он горит до сих пор", - рассказал командир, демонстрируя кадры объективного контроля, снятые с беспилотника. Ранее Минобороны РФ сообщило, авиация российской группировки войск "Запад" на купянском направлении нанесла 19 ударов по позициям украинских военных, еще один удар нанесен тяжелой огнеметной системой, противник потерял до роты живой силы и два танка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Российская авиация уничтожила склад боеприпасов на окраине Купянска
Командир БАРС рассказал об уничтожении склада боеприпасов на окраине Купянска