https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901359397.html

Российская авиация уничтожила склад боеприпасов на окраине Купянска

Российская авиация уничтожила склад боеприпасов на окраине Купянска - РИА Новости, 08.10.2023

Российская авиация уничтожила склад боеприпасов на окраине Купянска

Российская авиация нанесла удар по сети опорных пунктов ВС Украины и уничтожила склад боеприпасов на окраине Купянска, рассказал РИА Новости командир отряда... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T21:16

2023-10-08T21:16

2023-10-08T21:17

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 окт - РИА Новости. Российская авиация нанесла удар по сети опорных пунктов ВС Украины и уничтожила склад боеприпасов на окраине Купянска, рассказал РИА Новости командир отряда БАРС-9 "Медведь" Западной группировки войск. "В данный момент мы наблюдаем нанесение бомбово-штурмового удара по сети опорных пунктов противника, был уничтожен склад с боеприпасами, как видите, он горит до сих пор", - рассказал командир, демонстрируя кадры объективного контроля, снятые с беспилотника. Ранее Минобороны РФ сообщило, авиация российской группировки войск "Запад" на купянском направлении нанесла 19 ударов по позициям украинских военных, еще один удар нанесен тяжелой огнеметной системой, противник потерял до роты живой силы и два танка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, вооруженные силы украины, украина