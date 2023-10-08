https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901351679.html

Спецоперация, 8 октября: ВС России поразили украинскую "Точку-У"

Спецоперация, 8 октября: ВС России поразили украинскую "Точку-У" - РИА Новости, 08.10.2023

Спецоперация, 8 октября: ВС России поразили украинскую "Точку-У"

О ходе спецоперации, атаках ВСУ на российские регионы и помощи Киеву со стороны Запада — в материале РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T20:36

2023-10-08T20:36

2023-10-08T20:58

специальная военная операция на украине

россия

вячеслав гладков

зрк с-300

донбасс

франция

гуидо крозетто

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. О ходе спецоперации, атаках ВСУ на российские регионы и помощи Киеву со стороны Запада — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииРоссийские военнослужащие отразили за сутки девять контратак ВСУ на Купянском направлении, три атаки — на Краснолиманском, а также по две атаки — на Донецком и Южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны.Кроме того, на Донецком и Южнодонецком направлениях удалось пресечь деятельность пяти групп диверсантов.Потери Киева составили около 650 солдат. Кроме того, ВСУ лишились одного танка, восьми боевых бронированных машин, а также двух гаубиц Д-20 и одной Д-30, американских артиллерийской системы М777 и гаубицы М119. Средствами РЭБ в течение суток удалось уничтожить и подавить 25 беспилотников.Российские подразделения поразили пусковую установку ракетного комплекса "Точка-У" на позиции в Харьковской области. В Николаевской области удалось уничтожить самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса С-300. В Херсонской области и ДНР нанесены удары по складам боеприпасов ВСУ, в ДНР уничтожен один пункт управления беспилотной украинской авиации и поражен другой. Атаки ВСУ на российские регионыКак сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, украинские военные за прошедшие сутки обстреляли поселок Уразово восемью снарядами из РСЗО "Град". В результате погиб местный житель, повреждены 14 домовладений, предприятие, а также социальный объект и три автомобиля.Украинские войска выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Сотрудник российских силовых структур рассказал РИА Новости, что, по словам жителей Снигиревки в занятой украинскими войсками части Херсонской области, националисты "Правого сектора"* убили 22 мирных жителя за их пророссийские взгляды. Имена пятерых погибших и одного убийцы уже известны. Киев готовится к обороне КупянскаКак рассказал РИА Новости командир отряда "Барс-9" Западной группировки войск с позывным Медведь, украинское наступление на прилегающей территории и окраинах Купянска в Харьковской области закончилось, силы противника в ходе летних наступательных действий иссякли и теперь командование ВС Украины готовит город к обороне.Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук пожаловался, что количество ударных беспилотников, применяемых для ударов по инфраструктуре региона, увеличилось в 15 раз за последние пять месяцев.Украинские СМИ также сообщили о взрывах в подконтрольном в данный момент ВСУ Херсоне.Запад ограничен в ресурсахМинистр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил точку зрения, что возможность помочь Киеву со временем снижается из-за ограниченности ресурсов. По его словам, конфликт достигает точки, когда его разрешение через боевые действия будет невозможным.Руководитель ассоциации SOS Donbass Анна Новикова-Берне рассказала РИА Новости, что сегодня из Франции отправился второй конвой с гуманитарной помощью для Донбасса. В сборе участвовали восемь стран, всего набралось порядка 20 тонн одежды, средств гигиены, кормов для животных, повязок и медикаментов, больничных коек, инвалидных кресел и ходунков. Проблемы уже начались: Эстония отказалась оформлять таможенную декларацию, и организаторам пришлось срочно искать брокера, который мог бы подготовить документы. Первый общеевропейский конвой с гумпомощью прибыл в Донбасс в мае.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231008/oruzhie-1901307967.html

https://ria.ru/20231008/ubiystvo-1901300529.html

https://ria.ru/20231008/prokhodimtsy-1901249912.html

россия

донбасс

франция

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Командир отряда "Барс-9" ЗВО показал, как ВСУ готовят Купянск к обороне Командование ВСУ готовит Купянск в Харьковской области к обороне. Командир отряда "Барс-9" ЗВО показал кадры города, снятые с беспилотника. 2023-10-08T20:36 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вячеслав гладков, зрк с-300, донбасс, франция, гуидо крозетто