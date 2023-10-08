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Киев потерял более 185 солдат на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.10.2023
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13:35 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901295612.html
Киев потерял более 185 солдат на Южнодонецком направлении
Киев потерял более 185 солдат на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.10.2023
Киев потерял более 185 солдат на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки противника и уничтожили пункт управления беспилотниками, Киев потерял более 185 украинских... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T13:35
2023-10-08T13:35
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
киев
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки противника и уничтожили пункт управления беспилотниками, Киев потерял более 185 украинских военнослужащих и две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады украинских войск в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Золотая Нива ДНР уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинских войск. "Также, в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Потери противника на данном направлении составили свыше 185 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901293626.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, киев, россия
В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Киев, Россия
Киев потерял более 185 солдат на Южнодонецком направлении

Минобороны: Киев потерял более 185 солдат на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки противника и уничтожили пункт управления беспилотниками, Киев потерял более 185 украинских военнослужащих и две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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По данным ведомства, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады украинских войск в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР.
Кроме того, в районе населенного пункта Золотая Нива ДНР уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинских войск.
"Также, в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Потери противника на данном направлении составили свыше 185 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
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