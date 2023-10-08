Киев потерял более 185 солдат на Южнодонецком направлении
Минобороны: Киев потерял более 185 солдат на Южнодонецком направлении
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки противника и уничтожили пункт управления беспилотниками, Киев потерял более 185 украинских военнослужащих и две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады украинских войск в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР.
Кроме того, в районе населенного пункта Золотая Нива ДНР уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинских войск.
"Также, в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Потери противника на данном направлении составили свыше 185 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.