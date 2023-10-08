https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901295612.html

Киев потерял более 185 солдат на Южнодонецком направлении

Киев потерял более 185 солдат на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.10.2023

Киев потерял более 185 солдат на Южнодонецком направлении

Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки противника и уничтожили пункт управления беспилотниками, Киев потерял более 185 украинских... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T13:35

2023-10-08T13:35

2023-10-08T13:35

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки противника и уничтожили пункт управления беспилотниками, Киев потерял более 185 украинских военнослужащих и две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады украинских войск в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Золотая Нива ДНР уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинских войск. "Также, в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Потери противника на данном направлении составили свыше 185 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901293626.html

https://ria.ru/20231008/kherson-1901293411.html

донецкая народная республика

киев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, киев, россия