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Российская ПВО за сутки сбила 25 украинских дронов - РИА Новости, 08.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:30 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901293626.html
Российская ПВО за сутки сбила 25 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 25 украинских дронов - РИА Новости, 08.10.2023
Российская ПВО за сутки сбила 25 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две переделанные в ударный вариант ракеты С-200, три тактические ракеты "Точка-У" и 25 украинских дронов,... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T13:30
2023-10-08T13:30
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две переделанные в ударный вариант ракеты С-200, три тактические ракеты "Точка-У" и 25 украинских дронов, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три тактические ракеты "Точка-У" и две переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты комплекса ПВО С-200", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российская ПВО и РЭБ уничтожила и подавила 25 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено: 487 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7635 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12415 танков и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13934 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231008/poteri-1901292179.html
https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901292423.html
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила 25 украинских дронов

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила две ракеты С-200 и 25 дронов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две переделанные в ударный вариант ракеты С-200, три тактические ракеты "Точка-У" и 25 украинских дронов, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три тактические ракеты "Точка-У" и две переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты комплекса ПВО С-200", - говорится в сообщении.
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Киев потерял до 165 солдат за сутки на Донецком направлении
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Кроме того, за сутки российская ПВО и РЭБ уничтожила и подавила 25 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено: 487 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7635 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12415 танков и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13934 единицы специальной военной автомобильной техники.
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С артиллерийского подразделения ЦВО работает по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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