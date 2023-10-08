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ВСУ потеряли до 30 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 08.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:24 08.10.2023 (обновлено: 13:25 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901292423.html
ВСУ потеряли до 30 военных на Запорожском направлении
ВСУ потеряли до 30 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 08.10.2023
ВСУ потеряли до 30 военных на Запорожском направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение трем украинским механизированным бригадам на запорожском направлении, уничтожены до 30 солдат противника, сообщили в РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T13:24
2023-10-08T13:25
специальная военная операция на украине
россия
сша
безопасность
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение трем украинским механизированным бригадам на запорожском направлении, уничтожены до 30 солдат противника, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 65-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и северо-западнее Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица М119 производства США", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20231008/poteri-1901292179.html
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россия, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Безопасность
ВСУ потеряли до 30 военных на Запорожском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" артиллерийского подразделения ЦВО работает по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С артиллерийского подразделения ЦВО работает по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" артиллерийского подразделения ЦВО работает по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение трем украинским механизированным бригадам на запорожском направлении, уничтожены до 30 солдат противника, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 65-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и северо-западнее Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица М119 производства США", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАБезопасность
 
 
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