https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901292423.html

ВСУ потеряли до 30 военных на Запорожском направлении

ВСУ потеряли до 30 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 08.10.2023

ВСУ потеряли до 30 военных на Запорожском направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение трем украинским механизированным бригадам на запорожском направлении, уничтожены до 30 солдат противника, сообщили в РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T13:24

2023-10-08T13:24

2023-10-08T13:25

специальная военная операция на украине

россия

сша

безопасность

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение трем украинским механизированным бригадам на запорожском направлении, уничтожены до 30 солдат противника, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 65-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и северо-западнее Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица М119 производства США", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20231008/poteri-1901292179.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, безопасность