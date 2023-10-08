ВСУ потеряли до 30 военных на Запорожском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Запорожском направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" артиллерийского подразделения ЦВО работает по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении
Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" артиллерийского подразделения ЦВО работает по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение трем украинским механизированным бригадам на запорожском направлении, уничтожены до 30 солдат противника, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 65-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и северо-западнее Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица М119 производства США", - добавили в МО РФ.