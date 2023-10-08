https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901269729.html
Минобороны показало уничтожение двигающегося украинского танка
Минобороны показало уничтожение двигающегося украинского танка - РИА Новости, 08.10.2023
Минобороны показало уничтожение двигающегося украинского танка
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения танка украинских военных на Запорожском направлении. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T10:30
2023-10-08T10:30
2023-10-08T10:50
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения танка украинских военных на Запорожском направлении. Как отметили в ведомстве, российские артиллеристы точным попаданием поразили боевую машину, выдвигающуюся под прикрытием лесополосы на позицию для открытия огня.На кадрах видно, что снаряд попадает в танк, пока тот еще находится в движении.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В четверг президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.
https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901252081.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтожение танка ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения танка украинских военных на запорожском направлении.
2023-10-08T10:30
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
Минобороны показало уничтожение двигающегося украинского танка
Минобороны показало уничтожение движущегося танка ВСУ на Запорожском направлении