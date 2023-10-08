https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901269729.html

Минобороны показало уничтожение двигающегося украинского танка

Минобороны показало уничтожение двигающегося украинского танка - РИА Новости, 08.10.2023

Минобороны показало уничтожение двигающегося украинского танка

Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения танка украинских военных на Запорожском направлении. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T10:30

2023-10-08T10:30

2023-10-08T10:50

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения танка украинских военных на Запорожском направлении. Как отметили в ведомстве, российские артиллеристы точным попаданием поразили боевую машину, выдвигающуюся под прикрытием лесополосы на позицию для открытия огня.На кадрах видно, что снаряд попадает в танк, пока тот еще находится в движении.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В четверг президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение танка ВСУ на Запорожском направлении Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения танка украинских военных на запорожском направлении. 2023-10-08T10:30 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, россия