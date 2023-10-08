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Минобороны показало уничтожение двигающегося украинского танка - РИА Новости, 08.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:30 08.10.2023 (обновлено: 10:50 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901269729.html
Минобороны показало уничтожение двигающегося украинского танка
Минобороны показало уничтожение двигающегося украинского танка - РИА Новости, 08.10.2023
Минобороны показало уничтожение двигающегося украинского танка
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения танка украинских военных на Запорожском направлении. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T10:30
2023-10-08T10:50
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения танка украинских военных на Запорожском направлении. Как отметили в ведомстве, российские артиллеристы точным попаданием поразили боевую машину, выдвигающуюся под прикрытием лесополосы на позицию для открытия огня.На кадрах видно, что снаряд попадает в танк, пока тот еще находится в движении.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В четверг президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.
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россия
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Дарья Буймова
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Уничтожение танка ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения танка украинских военных на запорожском направлении.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
Минобороны показало уничтожение двигающегося украинского танка

Минобороны показало уничтожение движущегося танка ВСУ на Запорожском направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения танка украинских военных на Запорожском направлении.
Как отметили в ведомстве, российские артиллеристы точным попаданием поразили боевую машину, выдвигающуюся под прикрытием лесополосы на позицию для открытия огня.
На кадрах видно, что снаряд попадает в танк, пока тот еще находится в движении.
Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В четверг президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.
Уничтожение блиндажа ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Оператор дрона прямым попаданием уничтожил блиндаж ВСУ
05:33
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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