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"Солнцепек" ЗВО уничтожил опорные пункты ВСУ, рассказал боец ВС России - РИА Новости, 08.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:56 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/solntsepek-1901307250.html
"Солнцепек" ЗВО уничтожил опорные пункты ВСУ, рассказал боец ВС России
"Солнцепек" ЗВО уничтожил опорные пункты ВСУ, рассказал боец ВС России - РИА Новости, 08.10.2023
"Солнцепек" ЗВО уничтожил опорные пункты ВСУ, рассказал боец ВС России
Расчет ТОС-1А "Солнцепек" 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск, получив координаты, уничтожил зажигательными снарядами опорный пункт... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T14:56
2023-10-08T14:56
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
украина
тос-1а "солнцепек"
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 окт - РИА Новости. Расчет ТОС-1А "Солнцепек" 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск, получив координаты, уничтожил зажигательными снарядами опорный пункт противника в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир расчета с позывным "Спасатель". "Накануне находясь на боевом дежурстве получили координаты цели, выехав на огневую позицию, отработали одним пристрелочным снарядом, после хорошей корректировки положили еще два зажигательных снаряда точно в цель - поразили опорный пункт противника", - рассказал собеседник агентства. Командир отметил, что возить с собой большое количество снарядов на огневые позиции не имеет смысла, потому что для успешного поражения цели достаточно не более четырёх снарядов при хорошей корректировке. "Площадь поражения одним снарядом составляет более 100 м2, поэтому при стрельбе двумя-тремя снарядами мы не оставляем никаких шансов противнику", - добавил "Спасатель". В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что войска Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки потеряли около 230 военнослужащих.
https://ria.ru/20231008/pvo-1901287256.html
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харьковская область, россия, украина, тос-1а "солнцепек"
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Украина, ТОС-1А "Солнцепек"
"Солнцепек" ЗВО уничтожил опорные пункты ВСУ, рассказал боец ВС России

Боец ВС России: "Солнцепек" ЗВО уничтожил опорные пункты ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТяжелая огнемётная система ТОС-1А "Солнцепёк" Центрального военного округа
Тяжелая огнемётная система ТОС-1А Солнцепёк Центрального военного округа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Тяжелая огнемётная система ТОС-1А "Солнцепёк" Центрального военного округа . Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 окт - РИА Новости. Расчет ТОС-1А "Солнцепек" 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск, получив координаты, уничтожил зажигательными снарядами опорный пункт противника в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир расчета с позывным "Спасатель".
«
"Накануне находясь на боевом дежурстве получили координаты цели, выехав на огневую позицию, отработали одним пристрелочным снарядом, после хорошей корректировки положили еще два зажигательных снаряда точно в цель - поразили опорный пункт противника", - рассказал собеседник агентства.
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Командир отметил, что возить с собой большое количество снарядов на огневые позиции не имеет смысла, потому что для успешного поражения цели достаточно не более четырёх снарядов при хорошей корректировке.
«
"Площадь поражения одним снарядом составляет более 100 м2, поэтому при стрельбе двумя-тремя снарядами мы не оставляем никаких шансов противнику", - добавил "Спасатель".
В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что войска Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки потеряли около 230 военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияУкраинаТОС-1А "Солнцепек"
 
 
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