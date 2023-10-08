Боец ВС России рассказал, что ВСУ активно применяют кассетные снаряды
Боец ВС России: ВСУ активно применяют кассетные снаряды на Купянском участке
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО. Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Украины активизировали использование кассетных боеприпасов на Купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир минометного расчета 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным "Музыкант".
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"Очень активно работают кассетами. Это очень опасное оружие, они применяют его в полной мере", - рассказал "Музыкант".
По его словам, кассетные боеприпасы ВСУ используют как по лесополосам, так и по населенным пунктам. Как отмечают бойцы, также данные боеприпасы украинская армия применяет для дистанционного минирования местности.
Ранее в Минобороны России заявили, что на Купянском направлении "Западная" группировка войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила пять контратак 4-й танковой и 66-й механизированной бригад ВСУ в районе Макеевки ЛНР и Лимана Первого Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 32-й механизированных бригад ВСУ, 115-й бригады территориальной обороны в районах Купянска, Синьковки, Лимана Первого и Ивановки Харьковской области.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.