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Умер бывший президент Венгрии Ласло Шойом
Умер бывший президент Венгрии Ласло Шойом - РИА Новости, 08.10.2023
Умер бывший президент Венгрии Ласло Шойом
Президент Венгрии в 2005-2010 годах, первый председатель Конституционного суда в страны с 1990 по 1998 год Ласло Шойом умер после продолжительной болезни на... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T15:55
2023-10-08T15:55
2023-10-08T15:55
в мире
венгрия
будапешт
каталин новак
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 8 окт - РИА Новости. Президент Венгрии в 2005-2010 годах, первый председатель Конституционного суда в страны с 1990 по 1998 год Ласло Шойом умер после продолжительной болезни на 82-м году жизни, сообщили в его секретариате. "В воскресенье скончался бывший президент страны Ласло Шойом, первый председатель Конституционного суда, академик и профессор университета", - приводит заявление секретариата агентство MTI. Отмечается, что Шойом скончался "после продолжительной болезни". Соболезнования в связи со смертью Шойома выразили президент Венгрии Каталин Новак и премьер-министр Виктор Орбан. Шойом родился в 1942 году в венгерском Пече. По образованию юрист, преподавал в университетах Будапешта и Йены. В 1987 году он был одним из основателей Венгерского демократического форума, в 1990 году стал первым председателем Конституционного суда, занимал эту должность до 1998 года. В 2005 году был избран третьим президентом Венгрии, пробыл на посту до 2010 года. С 2013 года - действительный член Венгерской академии наук. Лауреат многих венгерских и международных наград.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, будапешт, каталин новак, виктор орбан
В мире, Венгрия, Будапешт, Каталин Новак, Виктор Орбан
Умер бывший президент Венгрии Ласло Шойом
Экс-президент Венгрии Ласло Шойом умер на 82-м году жизни после тяжелой болезни