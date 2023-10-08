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Умер бывший президент Венгрии Ласло Шойом

Умер бывший президент Венгрии Ласло Шойом - РИА Новости, 08.10.2023

Умер бывший президент Венгрии Ласло Шойом

Президент Венгрии в 2005-2010 годах, первый председатель Конституционного суда в страны с 1990 по 1998 год Ласло Шойом умер после продолжительной болезни на... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T15:55

2023-10-08T15:55

2023-10-08T15:55

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венгрия

будапешт

каталин новак

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 8 окт - РИА Новости. Президент Венгрии в 2005-2010 годах, первый председатель Конституционного суда в страны с 1990 по 1998 год Ласло Шойом умер после продолжительной болезни на 82-м году жизни, сообщили в его секретариате. "В воскресенье скончался бывший президент страны Ласло Шойом, первый председатель Конституционного суда, академик и профессор университета", - приводит заявление секретариата агентство MTI. Отмечается, что Шойом скончался "после продолжительной болезни". Соболезнования в связи со смертью Шойома выразили президент Венгрии Каталин Новак и премьер-министр Виктор Орбан. Шойом родился в 1942 году в венгерском Пече. По образованию юрист, преподавал в университетах Будапешта и Йены. В 1987 году он был одним из основателей Венгерского демократического форума, в 1990 году стал первым председателем Конституционного суда, занимал эту должность до 1998 года. В 2005 году был избран третьим президентом Венгрии, пробыл на посту до 2010 года. С 2013 года - действительный член Венгерской академии наук. Лауреат многих венгерских и международных наград.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, будапешт, каталин новак, виктор орбан