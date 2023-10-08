https://ria.ru/20231008/selo-1901238644.html
Россия продолжит обеспечивать комфортную жизнь на селе, заявил Путин
Россия продолжит обеспечивать комфортную жизнь на селе, заявил Путин - РИА Новости, 08.10.2023
Россия продолжит обеспечивать комфортную жизнь на селе, заявил Путин
Россия продолжит делать все, чтобы обеспечить современную комфортную жизнь на селе, заявил президент Владимир Путин в поздравлении работникам сельского... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T00:07
2023-10-08T00:07
2023-10-08T04:38
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Россия продолжит делать все, чтобы обеспечить современную комфортную жизнь на селе, заявил президент Владимир Путин в поздравлении работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности."Мы продолжим укреплять социальную сферу села, включая систему здравоохранения, образования и культуры. Будем обновлять и прокладывать дороги и инженерные сети, проводить газификацию населенных пунктов, строить жилье. Словом, сделаем все, чтобы обеспечить современную комфортную жизнь на селе, создать условия для самореализации наших граждан", — отметил глава государства.Он добавил, что Россия богата многообразием национальных кухонь и гастрономических традиций. По мнению президента, это мощный фактор для развития агротуризма."Отечественный агропромышленной комплекс всегда славился настоящими профессионалами, труд которых заслуженно пользуется почетом и уважением. Сегодня перед отраслью стоят большие и амбициозные задачи. Уверен, мы обязательно их решим", — подчеркнул Путин.Профессиональный праздник работников сферы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.
https://ria.ru/20231008/putin-1901238119.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Россия продолжит обеспечивать комфортную жизнь на селе, заявил Путин
Путин: Россия продолжит обеспечивать комфортную жизнь на селе
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Россия продолжит делать все, чтобы обеспечить современную комфортную жизнь на селе, заявил президент Владимир Путин в поздравлении работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
«
"Мы продолжим укреплять социальную сферу села, включая систему здравоохранения, образования и культуры. Будем обновлять и прокладывать дороги и инженерные сети, проводить газификацию населенных пунктов, строить жилье. Словом, сделаем все, чтобы обеспечить современную комфортную жизнь на селе, создать условия для самореализации наших граждан", — отметил глава государства.
Он добавил, что Россия богата многообразием национальных кухонь и гастрономических традиций. По мнению президента, это мощный фактор для развития агротуризма.
"Отечественный агропромышленной комплекс всегда славился настоящими профессионалами, труд которых заслуженно пользуется почетом и уважением. Сегодня перед отраслью стоят большие и амбициозные задачи. Уверен, мы обязательно их решим", — подчеркнул Путин.
Профессиональный праздник работников сферы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.
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