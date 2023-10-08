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В израильском Сдероте зафиксировали шесть прямых попаданий ракет - РИА Новости, 08.10.2023
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12:06 08.10.2023 (обновлено: 13:39 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/sderot-1901283282.html
В израильском Сдероте зафиксировали шесть прямых попаданий ракет
В израильском Сдероте зафиксировали шесть прямых попаданий ракет - РИА Новости, 08.10.2023
В израильском Сдероте зафиксировали шесть прямых попаданий ракет
Зафиксировано шесть прямых попаданий ракет палестинского движения ХАМАС по израильскому Сдероту, число раненых возросло до четырех, передает телеканал i24 со... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T12:06
2023-10-08T13:39
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Зафиксировано шесть прямых попаданий ракет палестинского движения ХАМАС по израильскому Сдероту, число раненых возросло до четырех, передает телеканал i24 со ссылкой на службу скорой помощи Израиля Маген Давид Адом.Ранее сообщалось об одном тяжелораненом в результате попадания ракеты по Сдероту."После падений в последние несколько минут (ракет – ред.) на территорию Сдерота врачи и фельдшеры Маген Давид Адом оказывают медицинскую помощь и перевозят в больницу "Барзилай" четырех раненых", - приводит телеканал заявление пресс-секретаря службы скорой помощи.Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили еще 100 ракет по израильскому городу Сдерот.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/izrail-1901282406.html
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Последствия ракетного обстрела ХАМАС израильского города Сдерот
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
В израильском Сдероте зафиксировали шесть прямых попаданий ракет

В израильском Сдероте произошли шесть попаданий ракет, ранены четыре человека

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Зафиксировано шесть прямых попаданий ракет палестинского движения ХАМАС по израильскому Сдероту, число раненых возросло до четырех, передает телеканал i24 со ссылкой на службу скорой помощи Израиля Маген Давид Адом.
Ранее сообщалось об одном тяжелораненом в результате попадания ракеты по Сдероту.
"После падений в последние несколько минут (ракет – ред.) на территорию Сдерота врачи и фельдшеры Маген Давид Адом оказывают медицинскую помощь и перевозят в больницу "Барзилай" четырех раненых", - приводит телеканал заявление пресс-секретаря службы скорой помощи.
Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили еще 100 ракет по израильскому городу Сдерот.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Против Израиля могут использовать оружие из Украины, заявил Гагин
12:01
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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