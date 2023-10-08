https://ria.ru/20231008/sderot-1901283282.html

В израильском Сдероте зафиксировали шесть прямых попаданий ракет

В израильском Сдероте зафиксировали шесть прямых попаданий ракет - РИА Новости, 08.10.2023

В израильском Сдероте зафиксировали шесть прямых попаданий ракет

Зафиксировано шесть прямых попаданий ракет палестинского движения ХАМАС по израильскому Сдероту, число раненых возросло до четырех, передает телеканал i24 со... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T12:06

2023-10-08T12:06

2023-10-08T13:39

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Зафиксировано шесть прямых попаданий ракет палестинского движения ХАМАС по израильскому Сдероту, число раненых возросло до четырех, передает телеканал i24 со ссылкой на службу скорой помощи Израиля Маген Давид Адом.Ранее сообщалось об одном тяжелораненом в результате попадания ракеты по Сдероту."После падений в последние несколько минут (ракет – ред.) на территорию Сдерота врачи и фельдшеры Маген Давид Адом оказывают медицинскую помощь и перевозят в больницу "Барзилай" четырех раненых", - приводит телеканал заявление пресс-секретаря службы скорой помощи.Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили еще 100 ракет по израильскому городу Сдерот.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/izrail-1901282406.html

https://ria.ru/20231008/khamas-1901273234.html

израиль

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия ракетного обстрела ХАМАС израильского города Сдерот Последствия ракетного обстрела ХАМАС израильского города Сдерот 2023-10-08T12:06 true PT1M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль