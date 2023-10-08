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При ракетном ударе по израильскому Сдероту тяжело ранен один человек - РИА Новости, 08.10.2023
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11:28 08.10.2023 (обновлено: 13:12 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/sderot-1901279489.html
При ракетном ударе по израильскому Сдероту тяжело ранен один человек
При ракетном ударе по израильскому Сдероту тяжело ранен один человек - РИА Новости, 08.10.2023
При ракетном ударе по израильскому Сдероту тяжело ранен один человек
Один человек тяжело ранен в результате попадания ракеты по израильскому Сдероту, сообщает телеканал i24 со ссылкой на службу скорой помощи Израиля Маген Давид... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T11:28
2023-10-08T13:12
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Один человек тяжело ранен в результате попадания ракеты по израильскому Сдероту, сообщает телеканал i24 со ссылкой на службу скорой помощи Израиля Маген Давид Адом.Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили еще 100 ракет по израильскому городу Сдерот."В результате падения (ракет – ред.) в последние несколько минут в секторе Сдерот… бригады Маген Давид Адом оказывают медицинскую помощь тяжелораненому человеку на месте", - приводит телеканал заявление пресс-секретаря службы скорой помощи.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Последствия ракетного обстрела ХАМАС израильского города Сдерот
Последствия ракетного обстрела ХАМАС израильского города Сдерот
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60
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При ракетном ударе по израильскому Сдероту тяжело ранен один человек

При ракетном ударе ХАМАС по израильскому Сдероту тяжело ранен один человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Один человек тяжело ранен в результате попадания ракеты по израильскому Сдероту, сообщает телеканал i24 со ссылкой на службу скорой помощи Израиля Маген Давид Адом.
Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили еще 100 ракет по израильскому городу Сдерот.
"В результате падения (ракет – ред.) в последние несколько минут в секторе Сдерот… бригады Маген Давид Адом оказывают медицинскую помощь тяжелораненому человеку на месте", - приводит телеканал заявление пресс-секретаря службы скорой помощи.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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