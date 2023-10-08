https://ria.ru/20231008/s-300-1901291820.html

В Николаевской области уничтожили украинскую установку С-300

В Николаевской области уничтожили украинскую установку С-300 - РИА Новости, 08.10.2023

В Николаевской области уничтожили украинскую установку С-300

Российские военные уничтожили в Николаевской области украинскую самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T13:17

2023-10-08T13:17

2023-10-08T13:53

специальная военная операция на украине

николаевская область

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

зрк с-300

безопасность

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Николаевской области украинскую самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Соколовка Николаевской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке военного ведомства. В районе населенного пункта Пересечеое Харьковской области поражена на позиции пусковая установка тактического ракетного комплекса "Точка-У". В районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области поражена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68У, рассказали в ведомстве. В ДНР в районах населенных пунктов Серебрянка, Угледар и Антоновка поражены командно-наблюдательные пункты 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны, отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20231008/khod-1901281590.html

николаевская область

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Уничтожение самоходной огневой установки ЗРК С-300 в Николаевской области В районе населенного пункта Соколовка Николаевской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса С-300. 2023-10-08T13:17 true PT0M20S

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Варвара Скокшина

николаевская область, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, зрк с-300, безопасность