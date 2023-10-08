https://ria.ru/20231008/pvo-1901322362.html

Систему ПВО Patriot в Израиле использовали для уничтожения дрона

Систему ПВО Patriot в Израиле использовали для уничтожения дрона - РИА Новости, 08.10.2023

Систему ПВО Patriot в Израиле использовали для уничтожения дрона

Зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны Patriot был использован на севере Израиля для уничтожения беспилотника, сообщает телеканал i24 News. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T16:26

2023-10-08T16:26

2023-10-08T16:50

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны Patriot был использован на севере Израиля для уничтожения беспилотника, сообщает телеканал i24 News."Система противовоздушной обороны Patriot была использована на севере Израиля, согласно сообщениям, чтобы сбить беспилотный летательный аппарат, последствия были видны из города Цфат", - отмечает телеканал.Позднее армия сообщила, что, согласно расследованию, объект оказался не вражеским летательным аппаратом, а гражданскому населению ничего не угрожает.В ведомстве также отметили, что на территории Ливана "не было совершено ни одной атаки".В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/posrednichestvo-1901324727.html

https://ria.ru/20231008/khamas-1901318819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году