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Систему ПВО Patriot в Израиле использовали для уничтожения дрона - РИА Новости, 08.10.2023
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16:26 08.10.2023 (обновлено: 16:50 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/pvo-1901322362.html
Систему ПВО Patriot в Израиле использовали для уничтожения дрона
Систему ПВО Patriot в Израиле использовали для уничтожения дрона - РИА Новости, 08.10.2023
Систему ПВО Patriot в Израиле использовали для уничтожения дрона
Зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны Patriot был использован на севере Израиля для уничтожения беспилотника, сообщает телеканал i24 News. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T16:26
2023-10-08T16:50
в мире
израиль
россия
палестина
биньямин нетаньяху
михаил богданов
хамас
армия обороны израиля
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны Patriot был использован на севере Израиля для уничтожения беспилотника, сообщает телеканал i24 News."Система противовоздушной обороны Patriot была использована на севере Израиля, согласно сообщениям, чтобы сбить беспилотный летательный аппарат, последствия были видны из города Цфат", - отмечает телеканал.Позднее армия сообщила, что, согласно расследованию, объект оказался не вражеским летательным аппаратом, а гражданскому населению ничего не угрожает.В ведомстве также отметили, что на территории Ливана "не было совершено ни одной атаки".В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/posrednichestvo-1901324727.html
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в мире, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Хамас, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Систему ПВО Patriot в Израиле использовали для уничтожения дрона

Систему ПВО Patriot на севере Израиля использовали для уничтожения дрона

© AP Photo / David CohenКонденсационные следы ракет Patriot на небе на севере Израиля
Конденсационные следы ракет Patriot на небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / David Cohen
Конденсационные следы ракет Patriot на небе на севере Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны Patriot был использован на севере Израиля для уничтожения беспилотника, сообщает телеканал i24 News.
"Система противовоздушной обороны Patriot была использована на севере Израиля, согласно сообщениям, чтобы сбить беспилотный летательный аппарат, последствия были видны из города Цфат", - отмечает телеканал.
Позднее армия сообщила, что, согласно расследованию, объект оказался не вражеским летательным аппаратом, а гражданскому населению ничего не угрожает.
В ведомстве также отметили, что на территории Ливана "не было совершено ни одной атаки".
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В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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В миреИзраильРоссияПалестинаБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановХамасАрмия обороны ИзраиляОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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