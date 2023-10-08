Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве организовали пункт сбора помощи в пострадавшие районы - РИА Новости, 08.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/punkt-1901336481.html
В Тель-Авиве организовали пункт сбора помощи в пострадавшие районы
В Тель-Авиве организовали пункт сбора помощи в пострадавшие районы - РИА Новости, 08.10.2023
В Тель-Авиве организовали пункт сбора помощи в пострадавшие районы
На одной из центральных площадей Тель-Авива волонтеры организовали пункт сбора продовольственной помощи для пострадавших в ходе эскалации с сектором Газа... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T18:31
2023-10-08T18:31
в мире
израиль
россия
палестина
михаил богданов
биньямин нетаньяху
хамас
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40336/22/403362284_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_b6a6e3fc696add5d580571ddc1e2c26f.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. На одной из центральных площадей Тель-Авива волонтеры организовали пункт сбора продовольственной помощи для пострадавших в ходе эскалации с сектором Газа жителей южных районов страны и военных, сообщает корреспондент РИА Новости. Горожане несут пакеты с продовольствием на площадь Дизенгофф, где волонтеры раскладывают его по коробкам и отправляют в пострадавшие районы. В коробках можно обнаружить консервированные продукты, масло, хлеб, лекарства, предметы гигиены и первой необходимости, шоколад, воду и прочее. На месте дежурят офицеры полиции и медики, а волонтеры активно призывают граждан поучаствовать в сборе помощи. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Ранее в воскресенье военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означает переход страны в состояние войны. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/sholts-1901334473.html
https://ria.ru/20231008/politseyskiy-1901332209.html
https://ria.ru/20231008/peremirie-1901331290.html
израиль
россия
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40336/22/403362284_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_3a718c2c784d2bf1d061c43410cfeef7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Тель-Авиве организовали пункт сбора помощи в пострадавшие районы

В Тель-Авиве организовали пункт сбора продпомощи в пострадавшие районы

© РИА Новости / И. Носов | Перейти в медиабанкВид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / И. Носов
Перейти в медиабанк
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. На одной из центральных площадей Тель-Авива волонтеры организовали пункт сбора продовольственной помощи для пострадавших в ходе эскалации с сектором Газа жителей южных районов страны и военных, сообщает корреспондент РИА Новости.
Горожане несут пакеты с продовольствием на площадь Дизенгофф, где волонтеры раскладывают его по коробкам и отправляют в пострадавшие районы. В коробках можно обнаружить консервированные продукты, масло, хлеб, лекарства, предметы гигиены и первой необходимости, шоколад, воду и прочее.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Шольц назвал атаку на Израиль варварством
Вчера, 18:09
На месте дежурят офицеры полиции и медики, а волонтеры активно призывают граждан поучаствовать в сборе помощи.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Ранее в воскресенье военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означает переход страны в состояние войны.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
В Израиле погиб полицейский с двойным гражданством
Вчера, 17:48
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
В ХАМАС заявили, что перемирия не будет, пока Израиль занимается эскалацией
Вчера, 17:43
 
В миреИзраильРоссияПалестинаМихаил БогдановБиньямин НетаньяхуХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала