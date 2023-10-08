В Тель-Авиве организовали пункт сбора помощи в пострадавшие районы
В Тель-Авиве организовали пункт сбора продпомощи в пострадавшие районы
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. На одной из центральных площадей Тель-Авива волонтеры организовали пункт сбора продовольственной помощи для пострадавших в ходе эскалации с сектором Газа жителей южных районов страны и военных, сообщает корреспондент РИА Новости.
Горожане несут пакеты с продовольствием на площадь Дизенгофф, где волонтеры раскладывают его по коробкам и отправляют в пострадавшие районы. В коробках можно обнаружить консервированные продукты, масло, хлеб, лекарства, предметы гигиены и первой необходимости, шоколад, воду и прочее.
На месте дежурят офицеры полиции и медики, а волонтеры активно призывают граждан поучаствовать в сборе помощи.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Ранее в воскресенье военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означает переход страны в состояние войны.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.