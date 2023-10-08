https://ria.ru/20231008/punkt-1901336481.html

В Тель-Авиве организовали пункт сбора помощи в пострадавшие районы

В Тель-Авиве организовали пункт сбора помощи в пострадавшие районы - РИА Новости, 08.10.2023

В Тель-Авиве организовали пункт сбора помощи в пострадавшие районы

На одной из центральных площадей Тель-Авива волонтеры организовали пункт сбора продовольственной помощи для пострадавших в ходе эскалации с сектором Газа... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T18:31

2023-10-08T18:31

2023-10-08T18:31

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россия

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. На одной из центральных площадей Тель-Авива волонтеры организовали пункт сбора продовольственной помощи для пострадавших в ходе эскалации с сектором Газа жителей южных районов страны и военных, сообщает корреспондент РИА Новости. Горожане несут пакеты с продовольствием на площадь Дизенгофф, где волонтеры раскладывают его по коробкам и отправляют в пострадавшие районы. В коробках можно обнаружить консервированные продукты, масло, хлеб, лекарства, предметы гигиены и первой необходимости, шоколад, воду и прочее. На месте дежурят офицеры полиции и медики, а волонтеры активно призывают граждан поучаствовать в сборе помощи. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Ранее в воскресенье военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означает переход страны в состояние войны. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/sholts-1901334473.html

https://ria.ru/20231008/politseyskiy-1901332209.html

https://ria.ru/20231008/peremirie-1901331290.html

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в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году