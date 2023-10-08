https://ria.ru/20231008/prudnikova-1901309162.html
Прудникова опровергла данные о том, что ее взяли в плен бойцы ХАМАС
Прудникова опровергла данные о том, что ее взяли в плен бойцы ХАМАС - РИА Новости, 08.10.2023
Прудникова опровергла данные о том, что ее взяли в плен бойцы ХАМАС
Российская актриса, бывшая студентка ГИТИСа Елизавета Прудникова опровергла, что ее взяли в "плен" бойцы ХАМАС, отметив, что находится дома. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T15:06
2023-10-08T15:06
2023-10-08T15:06
израиль
россия
палестина
михаил богданов
биньямин нетаньяху
хамас
в мире
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российская актриса, бывшая студентка ГИТИСа Елизавета Прудникова опровергла, что ее взяли в "плен" бойцы ХАМАС, отметив, что находится дома. Ранее в СМИ появилась информация, что среди "похищенных" бойцами ХАМАС на юге Израиля людей были девушки с русскими фамилиями. Посольство России в Израиле проверяет распространяемую в интернете информацию о похищении якобы россиянок бойцами ХАМАС на юге Израиля, подтверждения этой информации, так же, как и наличия российского гражданства у упомянутых лиц нет, говорится в заявлении пресс-службы российской дипломатической миссии. "Друзья, я не знаю, что происходит. Я нахожусь дома, со мной все хорошо. Я только проснулась", - сказала Прудникова в своем аккаунте Instagram*. В пресс-службе ГИТИСа сообщили РИА Новости, что Прудникова училась в мастерской Анны Ардовой, но была отчислена по собственному желанию. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
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израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, в мире
Израиль, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, В мире
Прудникова опровергла данные о том, что ее взяли в плен бойцы ХАМАС
Актриса Прудникова опровергла данные о том, что ее взяли в плен бойцы ХАМАС
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российская актриса, бывшая студентка ГИТИСа Елизавета Прудникова опровергла, что ее взяли в "плен" бойцы ХАМАС, отметив, что находится дома.
Ранее в СМИ появилась информация, что среди "похищенных" бойцами ХАМАС на юге Израиля людей были девушки с русскими фамилиями. Посольство России в Израиле проверяет распространяемую в интернете информацию о похищении якобы россиянок бойцами ХАМАС на юге Израиля, подтверждения этой информации, так же, как и наличия российского гражданства у упомянутых лиц нет, говорится в заявлении пресс-службы российской дипломатической миссии.
"Друзья, я не знаю, что происходит. Я нахожусь дома, со мной все хорошо. Я только проснулась", - сказала Прудникова в своем аккаунте Instagram*.
В пресс-службе ГИТИСа сообщили РИА Новости, что Прудникова училась в мастерской Анны Ардовой, но была отчислена по собственному желанию.
ХАМАС призвал население Западного берега "противостоять" израильской армии
В субботу утром Израиль
подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия
призывает Израиль и Палестину
прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская