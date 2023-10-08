Рейтинг@Mail.ru
Прудникова опровергла данные о том, что ее взяли в плен бойцы ХАМАС - РИА Новости, 08.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/prudnikova-1901309162.html
Прудникова опровергла данные о том, что ее взяли в плен бойцы ХАМАС
Прудникова опровергла данные о том, что ее взяли в плен бойцы ХАМАС - РИА Новости, 08.10.2023
Прудникова опровергла данные о том, что ее взяли в плен бойцы ХАМАС
Российская актриса, бывшая студентка ГИТИСа Елизавета Прудникова опровергла, что ее взяли в "плен" бойцы ХАМАС, отметив, что находится дома. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T15:06
2023-10-08T15:06
израиль
россия
палестина
михаил богданов
биньямин нетаньяху
хамас
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901197034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_755c2a53c3a849105bfca5a492d68033.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российская актриса, бывшая студентка ГИТИСа Елизавета Прудникова опровергла, что ее взяли в "плен" бойцы ХАМАС, отметив, что находится дома. Ранее в СМИ появилась информация, что среди "похищенных" бойцами ХАМАС на юге Израиля людей были девушки с русскими фамилиями. Посольство России в Израиле проверяет распространяемую в интернете информацию о похищении якобы россиянок бойцами ХАМАС на юге Израиля, подтверждения этой информации, так же, как и наличия российского гражданства у упомянутых лиц нет, говорится в заявлении пресс-службы российской дипломатической миссии. "Друзья, я не знаю, что происходит. Я нахожусь дома, со мной все хорошо. Я только проснулась", - сказала Прудникова в своем аккаунте Instagram*. В пресс-службе ГИТИСа сообщили РИА Новости, что Прудникова училась в мастерской Анны Ардовой, но была отчислена по собственному желанию. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20231008/protivostoyanie-1901306201.html
израиль
россия
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901197034_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_41b8db49eb357162a4021d1902968b9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, в мире
Израиль, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, В мире
Прудникова опровергла данные о том, что ее взяли в плен бойцы ХАМАС

Актриса Прудникова опровергла данные о том, что ее взяли в плен бойцы ХАМАС

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российская актриса, бывшая студентка ГИТИСа Елизавета Прудникова опровергла, что ее взяли в "плен" бойцы ХАМАС, отметив, что находится дома.
Ранее в СМИ появилась информация, что среди "похищенных" бойцами ХАМАС на юге Израиля людей были девушки с русскими фамилиями. Посольство России в Израиле проверяет распространяемую в интернете информацию о похищении якобы россиянок бойцами ХАМАС на юге Израиля, подтверждения этой информации, так же, как и наличия российского гражданства у упомянутых лиц нет, говорится в заявлении пресс-службы российской дипломатической миссии.
"Друзья, я не знаю, что происходит. Я нахожусь дома, со мной все хорошо. Я только проснулась", - сказала Прудникова в своем аккаунте Instagram*.
В пресс-службе ГИТИСа сообщили РИА Новости, что Прудникова училась в мастерской Анны Ардовой, но была отчислена по собственному желанию.
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
ХАМАС призвал население Западного берега "противостоять" израильской армии
14:51
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
 
ИзраильРоссияПалестинаМихаил БогдановБиньямин НетаньяхуХамасВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала