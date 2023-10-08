https://ria.ru/20231008/prudnikova-1901309162.html

Прудникова опровергла данные о том, что ее взяли в плен бойцы ХАМАС

Прудникова опровергла данные о том, что ее взяли в плен бойцы ХАМАС - РИА Новости, 08.10.2023

Прудникова опровергла данные о том, что ее взяли в плен бойцы ХАМАС

Российская актриса, бывшая студентка ГИТИСа Елизавета Прудникова опровергла, что ее взяли в "плен" бойцы ХАМАС, отметив, что находится дома. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T15:06

2023-10-08T15:06

2023-10-08T15:06

израиль

россия

палестина

михаил богданов

биньямин нетаньяху

хамас

в мире

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российская актриса, бывшая студентка ГИТИСа Елизавета Прудникова опровергла, что ее взяли в "плен" бойцы ХАМАС, отметив, что находится дома. Ранее в СМИ появилась информация, что среди "похищенных" бойцами ХАМАС на юге Израиля людей были девушки с русскими фамилиями. Посольство России в Израиле проверяет распространяемую в интернете информацию о похищении якобы россиянок бойцами ХАМАС на юге Израиля, подтверждения этой информации, так же, как и наличия российского гражданства у упомянутых лиц нет, говорится в заявлении пресс-службы российской дипломатической миссии. "Друзья, я не знаю, что происходит. Я нахожусь дома, со мной все хорошо. Я только проснулась", - сказала Прудникова в своем аккаунте Instagram*. В пресс-службе ГИТИСа сообщили РИА Новости, что Прудникова училась в мастерской Анны Ардовой, но была отчислена по собственному желанию. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20231008/protivostoyanie-1901306201.html

израиль

россия

палестина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, в мире