https://ria.ru/20231008/pravitelstvo-1901373212.html

СМИ: в Израиле обсудят вхождение оппозиции в чрезвычайное правительство

СМИ: в Израиле обсудят вхождение оппозиции в чрезвычайное правительство - РИА Новости, 08.10.2023

СМИ: в Израиле обсудят вхождение оппозиции в чрезвычайное правительство

Представители премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и председателя партии "Национальное единство" Бенни Ганца в понедельник утром обсудят вхождение... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T23:39

2023-10-08T23:39

2023-10-08T23:39

в мире

израиль

россия

палестина

бени ганц

биньямин нетаньяху

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

хамас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901145209_0:237:3071:1964_1920x0_80_0_0_bde07749dd72e73fc8a69523705ffedc.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Представители премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и председателя партии "Национальное единство" Бенни Ганца в понедельник утром обсудят вхождение партии в чрезвычайное правительство, сообщает издание Haaretz.Ранее Haaretz сообщала, что лидер израильской оппозиции Яир Лапид предложил Нетаньяху сформировать совместное чрезвычайное правительство на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Позднее уже премьер предложил Лапиду и Ганцу войти в чрезвычайное правительство."Представители Нетаньяху и Ганца запланировали встречу на утро понедельника, чтобы обсудить включение партии Ганца в правительство", - пишет издание.Газета отмечает, что переговоры возглавит адвокат Нетаньяху Михаэль Рабелло, а "Национальное единство" представит ее член Ронен Авиани. Ожидается, что к обсуждению присоединится и секретарь кабинета министров Йосси Фукс.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/kurs-1901372422.html

https://ria.ru/20231008/podkhod-1901366577.html

израиль

россия

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, палестина, бени ганц, биньямин нетаньяху, яир лапид (министр иностранных дел израиля), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году