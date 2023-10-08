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СМИ: в Израиле обсудят вхождение оппозиции в чрезвычайное правительство - РИА Новости, 08.10.2023
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23:39 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/pravitelstvo-1901373212.html
СМИ: в Израиле обсудят вхождение оппозиции в чрезвычайное правительство
СМИ: в Израиле обсудят вхождение оппозиции в чрезвычайное правительство - РИА Новости, 08.10.2023
СМИ: в Израиле обсудят вхождение оппозиции в чрезвычайное правительство
Представители премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и председателя партии "Национальное единство" Бенни Ганца в понедельник утром обсудят вхождение... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T23:39
2023-10-08T23:39
в мире
израиль
россия
палестина
бени ганц
биньямин нетаньяху
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
хамас
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Представители премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и председателя партии "Национальное единство" Бенни Ганца в понедельник утром обсудят вхождение партии в чрезвычайное правительство, сообщает издание Haaretz.Ранее Haaretz сообщала, что лидер израильской оппозиции Яир Лапид предложил Нетаньяху сформировать совместное чрезвычайное правительство на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Позднее уже премьер предложил Лапиду и Ганцу войти в чрезвычайное правительство."Представители Нетаньяху и Ганца запланировали встречу на утро понедельника, чтобы обсудить включение партии Ганца в правительство", - пишет издание.Газета отмечает, что переговоры возглавит адвокат Нетаньяху Михаэль Рабелло, а "Национальное единство" представит ее член Ронен Авиани. Ожидается, что к обсуждению присоединится и секретарь кабинета министров Йосси Фукс.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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в мире, израиль, россия, палестина, бени ганц, биньямин нетаньяху, яир лапид (министр иностранных дел израиля), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Бени Ганц, Биньямин Нетаньяху, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: в Израиле обсудят вхождение оппозиции в чрезвычайное правительство

Haaretz: в Израиле обсудят вхождение оппозиции в чрезвычайное правительство

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский танк неподалеку от границы с сектором Газа
Израильский танк неподалеку от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский танк неподалеку от границы с сектором Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Представители премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и председателя партии "Национальное единство" Бенни Ганца в понедельник утром обсудят вхождение партии в чрезвычайное правительство, сообщает издание Haaretz.
Ранее Haaretz сообщала, что лидер израильской оппозиции Яир Лапид предложил Нетаньяху сформировать совместное чрезвычайное правительство на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Позднее уже премьер предложил Лапиду и Ганцу войти в чрезвычайное правительство.
«
"Представители Нетаньяху и Ганца запланировали встречу на утро понедельника, чтобы обсудить включение партии Ганца в правительство", - пишет издание.
Газета отмечает, что переговоры возглавит адвокат Нетаньяху Михаэль Рабелло, а "Национальное единство" представит ее член Ронен Авиани. Ожидается, что к обсуждению присоединится и секретарь кабинета министров Йосси Фукс.
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Постпред Палестины призвал сказать Израилю, что пора сменить курс
Вчера, 23:22
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Следы ракет в небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Постпред Израиля при ООН пообещал смену подхода к сектору Газа
Вчера, 22:25
 
В миреИзраильРоссияПалестинаБени ГанцБиньямин НетаньяхуЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)ХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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