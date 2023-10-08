https://ria.ru/20231008/poteri-1901292179.html

Киев потерял до 165 солдат за сутки на Донецком направлении

Киев потерял до 165 солдат за сутки на Донецком направлении - РИА Новости, 08.10.2023

Киев потерял до 165 солдат за сутки на Донецком направлении

Украинские военные потеряли за сутки на донецком направлении до 165 солдат, два броневика и американскую артсистему М777, сообщили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T13:21

2023-10-08T13:21

2023-10-08T13:21

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b79d385ce825c1ab222210fed95c157.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Украинские военные потеряли за сутки на донецком направлении до 165 солдат, два броневика и американскую артсистему М777, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 165 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, в районе населенного пункта Тоненькое в ДНР был поражен пункт управления беспилотной авиации украинских войск, а в районе Новгородского - уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ. "В районе населенного пункта Ступочки Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - добавили в МО РФ. Отмечается, что на донецком направлении подразделения группировки войск "Юг" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 42-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Андреевки и Невельского в ДНР. Также в районах Андреевки и Курдюмовки пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

https://ria.ru/20231008/snigirevka-1901258188.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы украины