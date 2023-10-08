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Киев потерял до 165 солдат за сутки на Донецком направлении - РИА Новости, 08.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/poteri-1901292179.html
Киев потерял до 165 солдат за сутки на Донецком направлении
Киев потерял до 165 солдат за сутки на Донецком направлении - РИА Новости, 08.10.2023
Киев потерял до 165 солдат за сутки на Донецком направлении
Украинские военные потеряли за сутки на донецком направлении до 165 солдат, два броневика и американскую артсистему М777, сообщили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T13:21
2023-10-08T13:21
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Украинские военные потеряли за сутки на донецком направлении до 165 солдат, два броневика и американскую артсистему М777, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 165 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, в районе населенного пункта Тоненькое в ДНР был поражен пункт управления беспилотной авиации украинских войск, а в районе Новгородского - уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ. "В районе населенного пункта Ступочки Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - добавили в МО РФ. Отмечается, что на донецком направлении подразделения группировки войск "Юг" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 42-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Андреевки и Невельского в ДНР. Также в районах Андреевки и Курдюмовки пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.
https://ria.ru/20231008/snigirevka-1901258188.html
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Киев потерял до 165 солдат за сутки на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 165 солдат за сутки на Донецком направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Украинские военные потеряли за сутки на донецком направлении до 165 солдат, два броневика и американскую артсистему М777, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 165 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, в районе населенного пункта Тоненькое в ДНР был поражен пункт управления беспилотной авиации украинских войск, а в районе Новгородского - уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.
"В районе населенного пункта Ступочки Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - добавили в МО РФ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Источник: члены "Правого сектора"* убили 22 мирных жителя в Снигиревке
08:14
Отмечается, что на донецком направлении подразделения группировки войск "Юг" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 42-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Андреевки и Невельского в ДНР.
Также в районах Андреевки и Курдюмовки пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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