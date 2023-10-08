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В Израиле число пострадавших из-за эскалации конфликта выросло до 2243 - РИА Новости, 08.10.2023
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20:33 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/postradavshie-1901352689.html
В Израиле число пострадавших из-за эскалации конфликта выросло до 2243
В Израиле число пострадавших из-за эскалации конфликта выросло до 2243 - РИА Новости, 08.10.2023
В Израиле число пострадавших из-за эскалации конфликта выросло до 2243
Число жителей Израиля, пострадавших из-за эскалации, возросло до 2243, сообщает газета Haaretz со ссылкой на израильский Минздрав. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T20:33
2023-10-08T20:33
в мире
израиль
россия
палестина
михаил богданов
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число жителей Израиля, пострадавших из-за эскалации, возросло до 2243, сообщает газета Haaretz со ссылкой на израильский Минздрав. Ранее сообщалось о 2156 пострадавших. По информации издания, 2243 человека были доставлены в больницы При этом 22 человека находятся в критическом состоянии, 343 получили серьезные ранения, 439 - ранения средней тяжести. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/frantsuzy-1901351917.html
https://ria.ru/20231008/voennye-1901350698.html
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в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН
В Израиле число пострадавших из-за эскалации конфликта выросло до 2243

Минздрав: число пострадавших из-за эскалации конфликта в Израиле выросло до 2243

© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число жителей Израиля, пострадавших из-за эскалации, возросло до 2243, сообщает газета Haaretz со ссылкой на израильский Минздрав.
Ранее сообщалось о 2156 пострадавших.
По информации издания, 2243 человека были доставлены в больницы При этом 22 человека находятся в критическом состоянии, 343 получили серьезные ранения, 439 - ранения средней тяжести.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
СМИ: после атак ХАМАС на Израиль семеро французов пропали без вести
Вчера, 20:28
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Израильские солдаты в Сдероте - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
В Израиле выросло число военных, погибших в ходе эскалации
Вчера, 20:11
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
СМИ: число погибших жителей Израиля превысило 700 человек
Вчера, 20:00
 
В миреИзраильРоссияПалестинаМихаил БогдановБиньямин НетаньяхуХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООН
 
 
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